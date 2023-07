+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



A condicionante prioritária, contudo, é a de que o negócio se desenrolaria para uma proposta oficial apenas se a negociação dos dois brasileiros com o Flamengo se concretizar.



Nestor integra um grupo de revelações de Cotia que estão na lista de 'jogadores fundamentais' do técnico Dorival Júnior. Ao lado dele, o zagueiro Beraldo e o volante Pablo Maia são peças que o São Paulo atendendo o treinador, aceita negociar apenas se a proposta for extremamente lucrativa para o clube do Morumbi.



Por Maia, por exemplo, o Tricolor já recusou nesta janela uma proposta de transferência do West Ham, da Inglaterra. Definiu o valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões) como valor inicial para se iniciarem as conversas.



No time profissional do São Paulo desde 2019, Nestor já recebeu sondagens neste ano do Fenrebahçe, da Turquia. Antes da abertura da janela, os europeus procuraram o clube do Morumbi dispostos a abrirem negociações. Mas as tratativas não avançaram.



A previsão orçamentária para este ano aprovada pelo Conselho Deliberativo no fim do ano passado estimou R$ 135 milhões como meta a ser cumprida com vendas de jogadores.



Desde o início do ano, contudo, apenas um jogador dentro desse perfil acabou negociado pelo Tricolor: o atacante Newerton, que nunca atuou nos profissionais, vendido na última semana ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões).