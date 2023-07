+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Pois bem, vamos aos fatos: após o seu gol (então o de empate), Luciano correu em direção à torcida do rival. Em seguida deu uma voadora na bandeirinha de escanteio. O problema é que no estádio corintiano o artefato carrega justamente o símbolo do clube alvinegro, o que desencadeou uma reação em cadeia: torcedores revoltados passaram a atirar objetos em campo, um sapato por exemplo, gandulas xingando o jogador do São Paulo e atletas do clube de Parque São Jorge indo tirar satisfação.



Na súmula do jogo, Sampaio justifica o amarelo dado como "por comemorar o gol da sua equipe de forma provocativa contra a torcida adversária chutando a bandeira de canto."



Tudo bem, se for só isso, Luciano encontra precedentes a seu favor. Afinal em clássicos recentes no Rio de Janeiro contra o Flamengo, atacantes adversários fizeram o mesmo gesto do são-paulino e saíram impunes. Cano, do Fluminense, foi um que também chutou a bandeira de escanteio ornada com as cores rubro-negras.



Outro episódio semelhante aconteceu com um hoje conhecido de Luciano: Erison. Quando defendia o Botafogo no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o 'Touro' fez o gesto. O atual atacante são-paulino, aliás, tem o apelido do animal conhecido pelas chifradas justamente por habitualmente comemorar seus gols dessa forma. Foi assim quando marcou os únicos dois gols pelo Tricolor, na vitória contra o Tigre, na abertura da Copa Sul-americana. E saiu de campo sem receber o cartão amarelo.



Protagonista da polêmica, Luciano optou por ironizar Sampaio por ter sido advertido na saída de campo no Itaquerão.



- O Wilton Pereira Sampaio (árbitro)... estou aqui para dar parabéns a ele, realmente conseguiu. Ele me disse que daria o cartão. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol...É por isso que muitos jogadores, acho que outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada...O futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. A gente não pode fazer nada que o juiz vem e dá o cartão. Parabéns ao Wilton.



Mesma posição do técnico Dorival Júnior, que apesar de se dizer favorável ao cartão a seu jogador, alertou para o fato de que não foi justo apenas Luciano tenha sido advertido com o desencadeamento dos fatos após a comemoração.