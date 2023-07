+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Segundo apurado pela reportagem, os representantes do clube japonês conversaram com o Glorioso para saber da situação do atacante. A princípio nenhuma proposta foi feita. O plano era o de convencer o time alvinegro a liberá-lo por empréstimo com opção de compra fixada.



O problema é que esse é exatamente o acordo vigente entre Botafogo e São Paulo por Erison. E, no momento, há negociação aberta entre as partes para se prorrogar o repasse do atacante, sem espaço no Glorioso, por pelo menos mais seis meses. Para embasar o seu pedido, o Tricolor usa as constantes contusões sofridas pelo jogador nesse ano como argumentação.



Por enquanto, segundo o lado são-paulino, não há qualquer posicionamento do Botafogo sobre topar vender Erison durante o período vigente de seu contrato com o clube do Morumbi. E para reforçar o impedimento de sua saída, a vontade do jogador é um trunfo.



Internamente, Erison e seu estafe manifestam a vontade em seguir no Tricolor para o ano que vem. São-paulino de infância, o atacante sente que pode render mais e ganhar mais espaço dentro do plantel.