Presidente do São Paulo se manifesta sobre saída de Zubeldía

Julio Casares, presidente do São Paulo, falou pela primeira vez publicamente sobre a saída de Luis Zubeldía do comando técnico do Tricolor. Nas redes sociais, o dirigente se despediu do treinador.

Na mensagem, Casares destacou que Zubeldía se tornou um amigo e reiterou que as portas ficam abertas, como acontece para todos os que deixam o time.

- Quero expressar a minha gratidão ao trabalho e o relacionamento com o técnico Luís Zubeldia em mais de um ano de convívio. Profissional trabalhador e de bom trato. Agradeço também a cada membro da sua comissão técnica. Todos lutaram muito em prol do SPFC. O futebol em alguns casos, traz mais que uma relação profissional. É o caso do Zubeldia. Formamos uma amizade trazida pelo futebol. Assim como outros, terá as portas abertas para um eventual retorno no futuro. Obrigado, Zubeldia! Sempre torcendo por você - escreveu Julio Casares.

O argentino sempre foi visto como plano principal do Tricolor após a saída de Zubeldía. O clube vai anunciar o acerto com o novo comandante em breve.

Casares destacou boa relação com Zubeldía (Foto: Reprodução/Instagram)