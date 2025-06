O São Paulo acertou a contratação do técnico Hernán Crespo. O argentino sempre foi visto como plano principal do Tricolor após a saída de Zubeldía. O clube vai anunciar o acerto com o novo comandante nos próximos dias. A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

Crespo vai assinar contrato com o São Paulo até o final de 2026. O clube anunciou a saída de Luis Zubeldía nesta segunda-feira (16). O treinador e o clube do Morumbis entraram em um acordo amigável, após um pedido de demissão que partiu do argentino. Com o elenco tricolor de recesso até o dia 26 de junho, o clube correu para ter um substituto o mais rápido possível.

Hernán Crespo sempre teve uma relação muito boa com o São Paulo, muito pela conquista do Campeonato Paulista de 2021, que tirou o Tricolor de um jejum de quase oito anos. Do lado da torcida, também é um nome bem visto.

O São Paulo adotou uma estratégia que girava em torno de trazer um técnico que não tenha uma folha salarial alta e, de preferência, esteja livre no mercado. Justamente pela questão financeira, o Tricolor ainda não havia cogitado demitir Zubeldía, mesmo após a sequência de resultados desfavoráveis no Campeonato Brasileiro. Como foi o argentino quem pediu, a rescisão teve zero custo para o clube.

Por Crespo estar sem clube desde sua saída do Al-Ain, surgiu como a oportunidade perfeita. O Lance! confirmou que o São Paulo não chegou a procurar outros treinadores para a função.

Crespo foi campeão em 2021 (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

Veja o anúncio da saída de Zubeldía

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube.

Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe.

O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.