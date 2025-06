De saída do São Paulo: Igor Vinícius está na mira do Santos

O futuro de Igor Vinícius no São Paulo ainda segue indefinido, mas o Lance! confirmou que o Santos teria entrado mais intenso na negociação. O Tricolor tem até o final do mês para negociar o atleta. Depois deste prazo, fica livre no mercado e o time pode não receber nada.

A reportagem confirmou que algumas conversas avançaram mais que outras. Além do Peixe, o lateral-direito também entrou na mira de times como Vasco, Fortaleza e Corinthians. Inclusive, em um determinado momento, o Corinthians também teria entrado firme nas conversas, mas agora o Santos sai na frente.

O L! apurou que a posição é uma das que mais estão sendo vistas como prioridade para reforços nesta janela. Desta forma, Igor Vinícius aliviaria um problema no Santos.

É certo que, no momento, o São Paulo não teria interesse em mantê-lo. Com contrato até o final do ano, não foi procurando em momento nenhum pensando em renovação.

Igor Vinicius perdeu espaço no São Paulo nesta temporada (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Igor Vinícius pelo São Paulo

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano.

Neste ano, no entanto, perdeu espaço, principalmente após a chegada de Cédric Soares. Ao todo, foram apenas 14 jogos e uma assistência. No momento, o lateral se recupera de uma lombalgia, sem prazo de retorno.