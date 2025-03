Zubeldía abre o jogo sobre ‘sombra de Dorival’ e pressão no São Paulo

Luis Zubeldía foi bastante criticado pela torcida presente no estádio do Morumbis após o empate sem gols do São Paulo contra o Sport, em estreia do Campeonato Brasileiro. O treinador falou, em coletiva de imprensa, sobre a "sombra" de Dorival Júnior.

Com a demissão do treinador na Seleção Brasileira, alguns torcedores do Tricolor começaram a pedir um retorno de Dorival, tendo em vista o descontentamento com o trabalho de Zubeldía. Durante o jogo contra o Sport, além das vaias, o treinador foi xingado por algumas pessoas.

O assunto foi frequente nas redes sociais, principalmente nos últimos dias. O treinador do São Paulo se manifestou sobre o assunto e alegou que entende o porquê dele ser querido pela torcida.

- Não se trata de clima. É compreender que o técnico veio da Seleção Brasileira e é muito querido aqui. É natural que a torcida crie expectativas, mas meu papel é dar o meu melhor. Lidar com isso não é fácil nem difícil — estou aqui para isso - disse Zubeldía sobre o assunto.

Não existem conversas sobre uma possível demissão do treinador tricolor no momento, mas Dorival Júnior sempre foi visto com bons olhos pela diretoria do São Paulo - muito pela campanha do título inédito da Copa do Brasil. Tanto que o técnico só deixou o clube por conta do convite para treinar a Seleção, no último ano. Na época, Carpini assumiu o posto, e posteriormente, Zubeldía.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo empatou sem gols com o Sport

O São Paulo empatou sem gols com o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro, em partida disputada neste sábado (29), no Morumbis. O jogo marcou o retorno do Tricolor aos gramados após quase 20 dias sem atuar.