Escalação do São Paulo: time pode repetir estratégia contra o Palmeiras

O São Paulo realiza neste domingo (9) o último treino antes do Choque-Rei contra o Palmeiras, valendo uma vaga na grande decisão do Campeonato Paulista 2025. O técnico Luis Zubeldía fará nesta manhã os ajustes finais para montar seu onze inicial do clássico, que terá novidades no banco de reservas e uma estratégia parecida com o que foi visto nos últimos jogos.

Luiz Gustavo e Ruan foram novidades nos treinos no CT da Barra Funda e serão opções do técnico argentino no banco de reservas. O volante retorna após dois meses fora por uma fratura no pé, que aconteceu nos treinos da pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro. O retorno do jogador é importante porque acontece logo após a lesão de Pablo Maia, que desempenha a mesma função e voltou a ter uma lesão mais séria.

Lucas deve fazer dupla de ataque com o Calleri contra o Palmeiras. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Ruan se recuperou de lesão na coxa e também se torna opção. A chegada do defensor no banco encorpa ainda mais o setor, que deve ser bastante exigido na partida não só pelo nível do confronto, mas pela estratégia que deve ser utilizada por Zubeldía.

Assim como foi nos últimos confrontos, entre eles diante do Palmeiras na primeira fase, o São Paulo deve manter a formação com três zagueiros. A repetição da estratégia visa dar mais força defensiva por conta da ausência de Pablo Maia, ao mesmo tempo que explora jogadas pelo lado de campo. Mais uma vez, o trio de zaga deve ser formado por Ferraresi, Alan Franco e Arboleda.

A linha de três faz com que Cédric (ou Igor Vinicius) e Enzo Díaz atuem mais avançados como alas. O meio tem Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Lucas, além de Calleri e Lucas como dupla no ataque.

A formação do São Paulo deve ser: Rafael, Arboleda, Ferraresi e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Enzo Díaz e Oscar; Lucas Moura e Calleri.

Luiz Gustavo deve ser opção no banco contra o Palmeiras. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja como foi o treino do sábado

No sábado, o São Paulo preparou algumas atividades diferentes para o elenco na reta final de preparação para o clássico com o Palmeiras. Após a chegada dos atletas no CT da Barra Funda, a comissão técnica reuniu o grupo no auditório para a exibição de um vídeo com orientações táticas.

Dali, o elenco desceu para o campo para iniciar os trabalhos com bola. Os jogadores fizeram ativação física e mobilidades antes das primeiras orientações de Zubeldía. O argentino comandou uma atividade que simulava situações específicas de jogo, reforçando o aspecto tático do treino deste sábado.

O dia foi finalizado com um treino de finalizações. O São Paulo volta ao CT na manhã deste domingo (9) para a última atividade. A bola rola no Allianz Parque, casa alviverde, 21h45 (de Brasília) na segunda-feira (10).