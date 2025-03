Lucas e Estêvão? São Paulo terá ’embate de gerações’ contra o Palmeiras

O São Paulo terá um embate de gerações contra o Palmeiras em decisão que acontece nesta segunda (10) pela semifinal do Campeonato Paulista. De um lado, um time mais "veterano" e com jogadores que tem mais anos de experiência, até mesmo internacional. De outro, o Palmeiras chega repleto de nomes que vieram da base e com atletas como Estêvão entre uma das peças-chaves do elenco.

No Tricolor, Lucas Moura exerce um papel que vai além das quatro linhas. Como um dos principais líderes do elenco tricolor, Lucas Moura tem sido um pilar de confiança e apoio para o grupo.

Quando o time estava passando por uma fase complicada na competição, Lucas foi um dos "cabeças" de uma reunião entre os atletas que funcionou como uma cobrança entre eles próprios por resultados melhores. Isso refletiu em resultados. Contra o São Bernardo, dias após isso acontecer, o São Paulo encerrou um jejum de cinco jogos sem vitórias.

Estêvão, promessa e estrela do Palmeiras, chega em um contexto diferente. Mais jovem, entra em um encontro e um duelo de gerações. Com apenas 17 anos, busca fazer seu nome no clássico. Lucas Moura, com 32 - quase o dobro -, chega conhecido por saber decidir e guiar o elenco quando necessário.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Desafios diferentes entre Lucas e Estêvão

Nos bastidores do São Paulo, divulgados após a partida contra o Novorizontino, o discurso do veterano do São Paulo ganhou destaque. Lucas enfatizou a união do elenco e a importância de ter a oportunidade de decidir no Morumbis naquele momento, com o apoio da torcida, como os principais pontos de sua fala. Vale destacar que o jogo contra o Palmeiras, pela semifinal, será no Allianz Parque.

O jogador chega para a decisão pensando além de ajudar a decidir ou da experiência, mas como "estrela guia".

O desafio de Estêvão é diferente. O jogador busca seu primeiro gol em clássico. E além disso, quer deixar o time alviverde com seu primeiro título.