Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Palmeiras recebe o São Paulo nesta segunda-feira (10), no Allianz Parque, em São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (horário de Brasília) e o clássico terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Nosso Futebol, Uol Play, PlayPlus e Zapping TV (streaming).

O Palmeiras venceu o São Bernardo com facilidade (3 a 0) pelas quartas de final e pode definir a vaga para a final do estadual em casa. Abel Ferreira conta com a volta de Gustavo Gomez e Piquerez, que já estam recuperados de suas lesões. A novidade no elenco é Vitor Roque, que deve começar a partida no banco de reservas mas já está a disposição do Verdão.

O São Paulo, por sua vez, venceu o Novorizontino pelo placar de 1 a 0 na última fase do Paulistão. O técnico Zubeldía não pode contar com Pablo Maia, Hugo, Young e Rodriguinho. Porém Ruan e Luiz Gustavo já estam recuperados e voltam a jogar pelo Tricolor.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

SEMIFINAL - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (Canal de TV aberta), CazéTV (Toutube) , Nosso Futebol, UOL Play, PlayPlus e Zapping (serviços de streaming).

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri.