São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o São Bernardo em jogo que acontece neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio.

O Tricolor tem uma missão: classificado, vencer e se assegurar na liderança do grupo C. Com o resultado, consegue disputar as quartas de final em casa contra o Novorizontino e encerrar o jejum de cinco jogos sem perder.

Para a partida, Zubeldía retorna para a beira do gramado, após cumprir suspensão no último jogo. Quanto a retorno dos lesionados, ainda sem novidades. Alisson segue poupado, tratando um inchaço no tornozelo. A principal dúvida era justamente quanto a quem iria repor a posição do atleta.

Entre Bobadilla e Marcos Antônio, Zubeldía optou por Marcos Antônio. Além disso, Calleri e Luciano começam no banco, dando espaço para André Silva e Lucas Moura.

Na defesa, com Rafael no gol, a escalação conta com o trio defensivo formado por Arboleda, Sabino e Ferraresi.

Calleri começa no banco contra o São Bernardo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Oscar e Wendell; Lucas e André Silva.