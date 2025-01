Web aponta falhas de Cássio e Fabrício Bruno em Cruzeiro x São Paulo: ‘Bizarrice’

Após abrir o placar, o Cruzeiro levou o gol de empate contra o São Paulo, pela FC Series, nesta quarta-feira (15). O atacante Luciano recebeu lançamento e tocou para o gol, em lance interpretado por internautas como falhas individuais do goleiro Cássio e do zagueiro Fabrício Bruno.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nos acréscimos do primeiro tempo, Ferreirinha lançou uma bola nas costas de Fabrício Bruno, e Luciano tocou na saída de Cássio, que chegou a encostar na bola, mas não evitou o gol. O goleiro do clube mineiro reclamou de um possível impedimento do atacante tricolor no lance.

Veja as reações nas redes sociais: