Atitude de Gabigol em Cruzeiro x São Paulo viraliza na web: ‘É real mesmo’

O Cruzeiro saiu na frente no amistoso contra o São Paulo nesta quarta-feira (15), na estreia de Gabigol pelo clube. Na Flórida, Matheus Pereira abriu o placar com menos de 30 segundos de jogo, e a comemoração do centroavante com o meia chamou atenção nas redes sociais.

Matheus Pereira recebeu na entrada da área e chutou rasteiro no canto do goleiro. Na comemoração, Gabigol imitou um gesto característico do meia, que simula frio esfregando os braços. A atitude animou torcedores do Cruzeiro, que projetaram o sucesso da dupla no clube.

