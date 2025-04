Oscar deixa gramado com dores após jogar no ‘risco’ em estreia do São Paulo

O São Paulo estreou na Copa Libertadores com uma vitória por 1 a 0, mas pode ter ganhado uma nova preocupação. Oscar foi uma surpresa no confronto, ao entrar em campo entre os titulares.

No jogo contra o Sport, foi desfalque após sofrer com uma lesão leve na coxa. Até ás vésperas do duelo pela Libertadores, Oscar era visto como dúvida. Com algumas avaliações, foi liberado para viajar e foi escalado.

O jogador estava bem na partida. Mas aos 20 minutos do segundo tempo, pediu para sair. O veterano caiu no gramado, sinalizando dores na coxa esquerda - que era justamente a que estava lesionada. Luciano entrou em seu lugar.

O atleta ainda deve passar por mais avaliações para saber se aconteceu algo. Desde o começo, o São Paulo sabia que teria que lidar com cautela, até mesmo para evitar problemas maiores.

O time retorna para a capital paulista em voo fretado, ainda nessa noite.

São Paulo estreou contra o Talleres na Libertadores (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como foi o resultado do São Paulo contra o Talleres?

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0 em jogo válido pela estreia na Copa Libertadores. O jogo aconteceu na noite dessa quarta-feira (2), no Mario Alberto Kempes.

Alisson foi o nome da partida. Com um gol de Calleri anulado, o meia quem marcou o que deu os três pontos ao Tricolor nesse primeiro confronto pelo continental.