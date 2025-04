O Morumbis terá um calendário apertado de shows em novembro. Pelo o acordo do São Paulo com a Live Nation, mais um evento foi confirmado. No dia 15 de novembro, o estádio receberá a cantora pop Dua Lipa.

O penúltimo mês do ano terá uma maratona intensa no Morumbis. Dia 8, o estádio recebe o Linkin Park. No dia 15, terá Dua Lipa. E para fechar o calendário, os dias 22 e 23 receberão shows da banda inglesa Oasis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para facilitar, principalmente entre os shows do Linkin Park e da Dua Lipa, existe uma possibilidade do Tricolor não demonstar o palco e manter a estrutura nesses dias entre os eventos.

São Paulo pode perder o estádio em alguma data?

Nesse ano, pela fase de grupos do Paulista, o São Paulo mandou dois jogos em Brasília para receber a cantora Shakira no Morumbis. Pela estreia do Brasileirão, o time pediu para a CBF adianta o jogo contra o Sport por um dia para jogar em casa, por conta do show do Stray Kids - que acontece agora nesse final de semana.

A única preocupação, pensando no calendário e nas datas definidas até o momento, diz respeito ao primeiro show dessa sequência, contra o Linkin Park. O concerto será dia 8 de novembro, e no dia seguinte, está prevista a final da Copa do Brasil.

Ou seja, se o Tricolor avançar e ter o direito de decidir no estádio, pode ser que a questão se torne um problema maior. Porém, no mais, nenhum outro jogo deve ser afetado - até então.

São Paulo e acordo com a Live Nation

O Tricolor tem um acordo exclusivo com a produtora de eventos para que possa receber shows internacionais no estádio. O vínculo vale por cinco anos e foi fechado no final de 2023.

Ao que tudo indica, o São Paulo terá uma participação em ações que dizem respeito ao marketing durante o show. As vendas de bebidas e alimentos no espaço gerarão outra receita. Inclusive, nos planos financeiros do time para o ano, incluem questões relacionadas a receitas geradas em shows deste porte.