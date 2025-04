São Paulo vence o Talleres na estreia na Copa Libertadores

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0 em jogo válido pela estreia na Copa Libertadores. O jogo aconteceu na noite dessa quarta-feira (2), no Mario Alberto Kempes. Alisson foi o nome da partida. Com um gol de Calleri anulado, o meia marcou e deu os três pontos ao Tricolor nesse primeiro confronto pelo continental.

Como foi o jogo?

O São Paulo começou com a posse de bola, mas enfrentou uma marcação forte por parte do Talleres. A zaga da equipe argentina também se mostrou bem organizada nos primeiros minutos, bloqueando as tentativas do Tricolor de atacar.

O primeiro lance de perigo surgiu apenas aos 19 minutos. Enzo cruzou para Calleri, que tocou para Alisson, mas a finalização saiu pela direita do gol. Na sequência, Ferraresi ainda tentou um novo cruzamento, mas a defesa do Talleres interceptou.

Aos 36 minutos, Calleri esteve perto de encerrar a má fase que o acompanha. Ferreirinha iniciou a jogada com Oscar, que limpou a marcação e deixou a bola com o camisa 9. Calleri finalizou para o gol, mas o VAR apontou impedimento de Oscar no lance. O gol foi anulado, e a partida seguiu.

Na volta para o segundo tempo, o Talleres retornou com mais intensidade. Aos 10 minutos, a equipe argentina criou a primeira chance clara, mas Arboleda apareceu bem e travou a finalização.

Porém, conforme a etapa avançava, o Talleres melhorou e foi criando intensidade de jogo. Mas Alisson facilitou o lado do Tricolor. Aos 30 minutos da segunda etapa, o volante aproveitou um cruzamento de Cédric e tocou de primeira, abrindo o placar para o São Paulo.

Após o gol, o Talleres tentou reagir rapidamente. Cinco minutos depois, Reynoso cobrou escanteio e, na tentativa de afastar o perigo, Alan Franco cabeceou contra o próprio gol. A bola explodiu na trave, por sorte para o Tricolor.

Nos minutos finais, o time argentino começou a pressionar bastante e criou alguns lances de perigo. Porém, o São Paulo segurou e saiu com os três pontos.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo no domingo (6), contra o Atlético-MG. O jogo acontece na Arena MRV, em Minas Gerais. O Talleres joga no sábado (5), contra o Gimnasia, pelo Campeonato Argentino.

✅ FICHA TÉCNICA

TALLERES X SÃO PAULO

PRIMEIRA RODADA DA COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: 2 de abril de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mario Alberto Kempes, Córdoba (ARG)

🥅 Gol: Alisson (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Depietri, Santiago (Talleres), Zubeldía, Arboleda, Alisson, Cédric (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

TALLERES (Técnico: Alexander Medina)

Herrera; Benavídez, Santiago Hernádez, Juan Portillo (Tarragona), Riveros; Juan Portilla, Ortegoza, Rick (Depietri) e Rubén Botta (Reynoso); Galarza (Palacios) e Bustos (Girotti).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi (Ruan), Arboleda e Alan Franco; Cédric (Igor Vinícius), Alisson (Bobadilla), Luiz Gustavo, Oscar (Luciano) e Enzo Díaz; Calleri e Ferreirinha (Wendell).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI)

🖥️VAR: Benjamin Saravia (CHI)