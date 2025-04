O Palmeiras não terá o Allianz Parque à disposição para os clássicos contra Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, devido ao conflito de datas com eventos no estádio.

A mudança foi formalizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e ambos os duelos foram transferidos para a Arena Barueri. O Dérbi está marcado para o dia 12 de abril, sábado, às 18h30 (de Brasília).

Já o Choque-Rei, que acontece entre duas partidas da fase de grupos da Libertadores, será em maio, período em que o Allianz Parque receberá um show da banda de rock System of a Down.

Os clássicos marcarão as primeiras partidas do Palmeiras longe do Allianz Parque nesta edição do Campeonato Brasileiro. Devido ao alto número de eventos no estádio, a diretoria alviverde tem utilizado a Arena Barueri como uma espécie de "segunda casa".

Palmeiras irá disputar os clássico contra Corinthians e São Paulo, válidos pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, administrada por uma das empresas da presidente Leila Pereira (Foto: Divulgação / Arena Barueri)

Palmeiras reforma Arena Barueri

Administrada por uma das empresas da presidente Leila Pereira desde 2023, a Arena Barueri recebeu um investimento de R$ 50 milhões no último ano. Entre as melhorias, estão a modernização das arquibancadas, vestiários, área de imprensa, iluminação e a implantação do gramado sintético.

Além disso, a fachada e a área interna da arena foram pintadas, e os banheiros passaram por reformas. As obras seguem em andamento, incluindo a instalação de uma cobertura em parte do estádio.

A Arena Barueri, inclusive, foi palco do empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Corinthians, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, no início do ano passado.