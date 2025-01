Os dilemas de Zubeldía para a escalação do ‘quarteto mágico’ do São Paulo

A vitória diante do Guarani pelo Paulistão pode ter sido magra, mas o desempenho do São Paulo em campo na noite de quinta (23) mostrou um time com uma proposta mais ofensiva e, principalmente, soube conectar seu sistema ofensivo. Entretanto, isso não significa trabalho fácil para Luis Zubeldía, que deve viver dilemas na montagem do onze inicial ideal.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo pressiona o Guarani, abre o placar cedo e vence a primeira no Paulistão

Nos jogos realizados nos Estados Unidos, o Tricolor não havia colocado em campo seu quarteto ofensivo e testou essa formação diante do Guarani. Ao analisar a parte de produção, o São Paulo foi bem, principalmente pelas blitzes criadas no começo da partida e na reta final. Mas o grande problema está relacionado à formatação do elenco e à parte de marcação.

No último confronto, as dinâmicas com Oscar e Lucas invertendo de lado em alguns lances funcionaram. Não à toa, fizeram boas tabelas ao longo dos 63 minutos que estiveram em campo - em uma das jogadas, Oscar passou de letra para Lucas e a torcida se impressionou nas redes sociais.

continua após a publicidade

Luis Zubeldia tecnico do Sao Paulo durante partida contra o Cruzeiro no Mineirão . Foto: Gilson Lobo/AGIF

Porém, os quatro nomes no ataque refletem um sistema de marcação que precisará passar por adaptações para enfrentar adversários com mais talento.

Apesar de atuar dos dois lados no jogo, Oscar não foi considerado uma peça para formar a marcação pelas laterais. Isso melhorou com a entrada de Ferreira, jogador que é originalmente ponta e está acostumado a atuar nessa função sem a bola.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía revela sua estratégia para evitar lesões no São Paulo e rodar o elenco

Pensando numa troca direta de peças, a saída de Oscar e a entrada de Ferreira parecem resolver essa pendência com a marcação. Porém, o camisa 8 desembarcou na capital paulista com o status de melhor contratação do clube e a torcida não imagina sua saída.

Ao analisar as posições, por mais que tenha feito o gol da vitória, Luciano é uma peça que pode acabar indo para o banco. O camisa 10 atua hoje como segundo atacante, posição que pode ser ocupada por Oscar. O meia seria deslocado para o centro e abriria espaço para opções nas pontas do ataque.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além de Ferreira, as pontas têm William Gomes e Erik à disposição para entrar em campo e podem ganhar mais um nome em breve. Lucas Ferreira, que é destaque do sub-20, deve ganhar chances com Luiz Zubeldía.

Independentemente da escolha, é importante ressaltar que o São Paulo tem como característica o jogo onde o ataque também ajuda na marcação e esse estilo deve se repetir diante do Corinthians no fim de semana.