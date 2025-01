O São Paulo fará nesta quinta-feira (23) seu primeiro jogo oficial com seu elenco completo. Após dois amistoso pela FC Series contra Cruzeiro e Flamengo e uma primeira rodada do Paulistão usando um time misto, o Tricolor terá seus principais jogadores na partida do estadual. A partida diante do Guarani, que será no MorumBis, também pode marcar um momento histórico para o meia Oscar, que pode fazer seu primeiro gol com a camisa do São Paulo.

O camisa 8 chegou como principal reforço da temporada e volta ao clube que o revelou com a vontade de assumir um posto de ídolo, como Lucas Moura, também cria de Cotia, ocupa hoje em dia. Entretanto, ao analisar sua trajetória na equipe, o meia deu poucos passos neste caminho. A prova disso é o baixo número de jogos e o fato de não ter balançado as redes pela equipe.

Pelo São Paulo, Oscar atuou apenas 14 jogos e distribuiu duas assistências entre as temporadas 2008 e 2009. Em 2008, é considerado campeão brasileiro, mas não chegou a entrar em campo pela equipe comandada por Muricy Ramalho naquela edição do Brasileirão.

Oscar foi titular pela primeira vez no São Paulo no amistoso diante do Flamengo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Agora, retorna sob o comando de Zubeldía e quer mudar este panorama. Contra o Bugre, o meio-campista pode iniciar de titular, assim como aconteceu contra o Flamengo, quando atuou por quase 70 minutos. A torcida também tem a expectativa de ver em campo o "quarteto mágico", que junta Oscar a Lucas Moura, Luciano e Calleri.

A escalação dos nomes, entretanto, não é uma certeza, visto que Zubeldía não testou essa formação em nenhum dos dois amistosos de preparação. Nos treinos nos EUA, segundo a imprensa que cobriu a pré-temporada in loco, a opção foi trabalhada. Por se tratar de uma formação ofensiva, Zubeldía tende a observar jogo a jogo para avaliar a entrada dos quatro nomes no sistema de ataque.

Nos outros setores, há algumas posições que reservam certezas. Na defesa, por exemplo, o goleiro Rafael, e os laterais Igor Vinicius e Enzo Díaz devem iniciar a partida. O argentino fez boas atuações na FC Series. Na zaga, Arboleda, Ruan Tressoldi e Alan Franco brigam por duas vagas. Vale ressaltar que Ruan e Alan se destacaram na reta final e formaram a dupla após lesão do companheiro equatoriano.

No meio-campo, a lesão de Luiz Gustavo abre concorrência para a outra posição de marcação, já que a participação de Alisson no onze inicial é quase certa. Para jogar ao seu lado, Marcos Antônio e Pablo Maia despontam como favoritos. Vale ressaltar que Maia retornou de lesão recentemente e só tem as minutagens dos amistosos, o que indica que não fará uma partida completa nesta quinta-feira.

Na classificação, o São Paulo tem um ponto no Grupo C e ocupa, por enquanto, a segunda posição. O Guarani já jogou duas partidas e é o líder do Grupo B com quatro pontos, empatado com o Santos.