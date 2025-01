São Paulo x Corinthians: onde assistir e horário da final da Copinha

São Paulo e Corinthians farão a grande final da Copinha neste sábado (25), dia do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A bola rola às 10h (horário de Brasília), no Pacaembu e terá transmissão ao vivo da Globo (canal aberto), do SporTV (canal fechado) e da CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

O São Paulo será o mandante da partida e por ser clássico Magestoso, somente a torcida Tricolor estará presente nas arquibancadas. O clube chegou à final com sete vitórias e um empate na competição e não poderá contar com o artilheiro desta edição, Ryan Francisco, que já balançou as redes 10 vezes mas está suspenso e será desfalque na final.

O Corinthians, por sua vez, é o maior campeão da Copinha, com 11° títulos, e busca defender o bicampeonato. O Timão chegou à final com seis vitórias, um empate e uma derrota.

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (25) (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

Ainda não há detalhes sobre a disponibilização dos ingressos e se eles serão concedidos de forma gratuita ou vendidos. A expectativa é que os ingressos sejam colocados para o público nesta quinta-feira (23/11).

✅ FICHA TÉCNICA

FINAL - COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Pacaembu, em São Paulo

📺 Onde assistir: Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e CazéTV (Youtube)