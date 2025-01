São Paulo pressiona o Guarani, abre o placar cedo e vence a primeira no Paulistão

Ao contrário dos dois amistosos pela FC Series, o São Paulo entrou em campo diante do Guarani na noite desta quinta-feira (23) em alta rotação e abriu o placar logo cedo, o que ditou o ritmo do jogo e abriu caminho para a vitória do Tricolor por 1 x 0.

O gol foi marcado, mais uma vez, por Luciano. Autor do único gol tricolor em 2025 antes da partida, no empate contra o Cruzeiro nos EUA, o camisa 10 foi o artilheiro do São Paulo na temporada passada e, pelo visto, mantém a boa fase no clube. O gol foi marcado logo no começo do jogo, aos 2 minutos, após bom cruzamento de Alisson.

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Tricolor chegou a quatro pontos e empata com o Noroeste no primeiro lugar do Grupo C. O time de Bauru teve seu jogo adiado contra o Botafogo-SP pelo mau tempo e ainda jogará sua terceira partida.

Luciano marcou o gol da vitória do São Paulo contra o Guarani pelo Paulistão. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O time titular também teve a estreia de Enzo Díaz, lateral esquerdo, e a reestreia de Pablo Maia, que foi pela primeira vez titular num jogo oficial após a lesão muscular que o tirou de praticamente toda a temporada 2024. O meia foi substituído na segunda etapa, como era esperado.

Aliás, o técnico Luis Zubeldía fez muitas mudanças na equipe ao longo da partida. Entretanto, fez questão de promover trocas que mantiveram as características do time e a formação tática no 4-2-3-1. Oscar saiu para a entrada de Ferreira, que atuou fixo pela esquerda, enquanto Lucas saiu para Erik, na ponta direita, e André Silva substituiu Calleri na referência do ataque.

A vitória no MorumBis ficou marcada pela estreia do quarteto ofensivo da equipe tão sonhada pela torcida desde o começo desta temporada. Isso porque o técnico Luis Zubeldía levou a campo Oscar, Lucas Moura, Luciano e Calleri, formação que havia sido testada apena em treino. No jogo para valer, a dinâmica funcionou bem e os atletas conseguiram rodar bem pelas posições de ataque.

Nos 63 minutos que em campo, Oscar mostrou a torcida que a qualidade no passe e o refino com a bola não se esquecem. Caiu mais pela esquerda, mas teve presente na direita também. Distribuiu bons passes, fez boas tabelas e ajudou a equipe a aumentar o nível de produção dentro de campo.

Oscar fez boa partida pelo São Paulo no MorumBis. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como foi São Paulo x Guarani

O primeiro tempo iniciou com muita pressão do Tricolor. Não à toa, o placar foi aberto aos dois minutos de jogo, com Luciano. Pela direita, Alisson fez um belo cruzamento a meia altura e o camisa 10 voou na bola para toca com o pé e balançar as redes. Além do gol marcado, o time de Zubeldía teve outras três grandes chances de marcar na primeira etapa.

Oscar apareceu dos dois lados do campo para gerar lances de perigo. Na direita, tabelou de letra com Lucas, mas o meia não conseguiu evitar a saída da bola na linha de fundo. Do outro, descolou bons cruzamentos para Alan Franco, que desviou na primeira trave e ninguém completou, e para Lucas, que cabeceou para o chão e obrigou o goleiro Gabriel Mesquita a tirar em cima da linha, aos 40 da primeira etapa.

Logo depois, Luciano aproveitou uma sobra de bola e pegou de bate-pronto, mas a bola passou raspando a trave do goleiro do Guarani. O comportamento ofensivo do São Paulo chamou a atenção pela blitz feita tanto no começo quanto no fim do primeiro tempo.

Do lado do Bugre, as melhores chance saíram com os meias João Vitor e Caio Mello. Neste segundo lance, a bomba do jogador do Guarani passou muito perto da trave tricolor.

Na volta do intervalo, o São Paulo voltou, mais uma vez, pressionando. Aos 15 minutos, Enzo Díaz faz boa jogada pelo lado esquerdo, cruza na medida para Calleri, e o atacante camisa 9 pega em cheio na cabeçada, mas a redonda sai pela linha de fundo.

Lucas, também de cabeça, recebeu bom cruzamento e conseguiu cabecear no chão para atrapalhar o goleiro Gabriel Mesquita. No segundo embate entre os dois no jogo, mais uma vez melhor para o arqueiro do Guarani, que ficou com a bola.

Na reta final do jogo, Ferreira teve chance de ampliar, recebeu em profundidade, driblou o goleiro mas a bola correu par a alinha de fundo e o toque rasteiro bateu na trave. Luciano tentou ampliar o placar aos 40 da segunda etapa, mas foi travado pela zaga antes de finalizar.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 GUARANI

3ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 19h30h (de Brasília)

📍 Local: MorumBis, São Paulo

🥅 Gols: Luciano (2' 1T)

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartão vermelho: Tití (GUA)

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi), Alan Franco e Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia (Bobadilla), Alisson, Oscar (Ferreira), Lucas Moura (Erik) e Luciano; Calleri (André Silva).

GUARANI (Técnico: Maurício Souza)

Gabriel Mesquita, Lucas Justen (Yan Henrique), Raphael, Tití, e Emerson; Mateus Sarará (Daniel Henrique), Caio Mello e Geovane (Isaque); João Vitor, Rafael Bilu (Luiz Miguel) e João Marcelo (Caio Dias).