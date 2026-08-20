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Nicolas volta a jogar após acidente e marca pelo São Paulo sub-20

Jogador voltou a campo após acidente

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/08/2026 17:58
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Nicolas Bosshardt pelo São Paulo
Nicolas Bosshardt pelo São Paulo (Foto: Victor Monteiro | C2 Sports)

Nicolas Bosshardt voltou a campo pelo São Paulo nesta quinta-feira. Aos 19 anos, o atacante foi titular do sub-20 diante do Paulinense, em Osasco, pelo Campeonato Paulista de base, e marcou um dos gols na vitória tricolor por 2 a 0.

O jogador não entrava em campo desde o dia 4 de agosto, quando se envolveu em um acidente automobilístico em Barueri. Nicolas balançou as redes aos 26 minutos do primeiro tempo, depois de uma sobra na área após cobrança de escanteio. O lance definiu o placar de 2 a 0, enquanto o Tricolor segue na briga pelo Campeonato Paulista Sub-20.

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Nicolas Bosshardt
Nicolas comemorando gol do São Paulo (Foto: Victor Monteiro | C2 Sports)

Relembre como foi o acidente de Nicolas

Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri. Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Nicolas responde em liberdade e voltou a treinar nos últimos dias. A decisão de voltar ao Sub-20 foi pensada em trazer mais confiança ao atleta após o ocorrido. Nicolas também tem recebido apoio psicológico.

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A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital. 

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