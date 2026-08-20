Nicolas volta a jogar após acidente e marca pelo São Paulo sub-20
Jogador voltou a campo após acidente
Nicolas Bosshardt voltou a campo pelo São Paulo nesta quinta-feira. Aos 19 anos, o atacante foi titular do sub-20 diante do Paulinense, em Osasco, pelo Campeonato Paulista de base, e marcou um dos gols na vitória tricolor por 2 a 0.
O jogador não entrava em campo desde o dia 4 de agosto, quando se envolveu em um acidente automobilístico em Barueri. Nicolas balançou as redes aos 26 minutos do primeiro tempo, depois de uma sobra na área após cobrança de escanteio. O lance definiu o placar de 2 a 0, enquanto o Tricolor segue na briga pelo Campeonato Paulista Sub-20.
Relembre como foi o acidente de Nicolas
Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri. Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Nicolas responde em liberdade e voltou a treinar nos últimos dias. A decisão de voltar ao Sub-20 foi pensada em trazer mais confiança ao atleta após o ocorrido. Nicolas também tem recebido apoio psicológico.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
São Paulo
São Paulo bate o martelo sobre negociação com Jamie VardyHá 2 horas
São Paulo
CBF reconhece erro de arbitragem em jogo do São PauloHá 3 horas
São Paulo
Tolói volta, mas Bobadilla demora; veja lesionados do São PauloHá 3 horas
Sul-Americana
Chaveamento da Sul-Americana: veja confrontos definidos e adversários dos brasileirosHá 9 horas
São Paulo
Domingos Duarte ganha espaço no São Paulo; veja os números do zagueiroHá 12 horas
São Paulo
Desgastes no CT influenciaram decisão do São Paulo de mandar jogadores para CotiaHá 1 dia
Mais LANCE!