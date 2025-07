São Paulo registra déficit milionário no primeiro semestre de 2025

O São Paulo registrou um déficit milionário de R$ 31,8 milhões no primeiro semestre de 2025. O Tricolor agora corre para tentar cumprir com as metas orçamentárias que tinha previsto para este ano. A intenção é encerrar a temporada com um superávit R$ 44,8 milhões.

No mais, o déficit deste primeiro semestre acende uma certa esperança na diretoria. Isso porque era esperado que o valor fosse maior, girando em torno dos R$ 44 milhões. Ou seja, quase R$ 12,2 milhões de diferença. Algo positivo pensando no restante do ano.

São Paulo teve déficit menor do que o esperado (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo tem algumas esperanças pensando no balanço

O São Paulo tem algumas metas previstas para a temporada. Falando na parte esportiva, o orçamento prevê que o time chegue até as quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. No Brasileirão, a situação complica. O Tricolor tem a expectativa de encerrar o ano entre os seis melhores, mas está na 15ª posição da tabela. No Paulistão, o São Paulo chegou até a semifinal, mas esperava ir até a final.

Outro ponto pode ajudar o São Paulo pensando no balanço: a meta de vendas. Com a negociação de Matheus Alves ao CSKA, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões na cotação atual), o Tricolor bateu a previsão de negociações para a temporada 2025.

Com Matheus Alves na conta, o São Paulo chega perto dos R$ 152 milhões arrecadados em negociações de jogadores em 2025. A meta traçada pela diretoria é de R$ 155 milhões. Até aqui, o maior valor individual foi o da venda de William Gomes ao Porto, por R$ 54,5 milhões.

O Tricolor Paulista deve negociar mais alguma saída nesta janela. O time ainda espera receber alguns valores que são oriundos do mecanismo de solidariedade da Fifa, envolvendo revelações de Cotia que já atuam em outras equipes e podem ser vendidas, o que rende uma porcentagem ao time do Morumbis.