Torcedores do São Paulo protestam contra o técnico Zubeldía na web; confira

O São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando na Arena Fonte Nova. Mesmo suspenso neste duelo, os torcedores não perdoaram o técnico Luis Zubeldía.

Revoltados com o desempenho da equipe nos últimos jogos, o resultado de hoje aumentou a insatisfação da torcida com o treinador. Após o apito final, alguns torcedores usaram as redes sociais para demonstrar sua frustração com o trabalho do argentino.

Para muitos, o trabalho de Zubeldía tem atrapalhado mais que ajudado a equipe Tricolor. Confira algumas declarações na web:

Com o resultado, o São Paulo estacionou na 13ª posição, com 11 pontos ganhos. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Vasco, no próximo dia 12/06, às 21h30, no Morumbis. Já o Bahia, chegou aos 18 pontos e assumiu a 5ª colocação e encara o Confiança, na próxima quarta-feira (04), pela Copa do Nordeste.

