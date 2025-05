Assista na íntegra à coletiva de Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo

O São Paulo foi derrotado por 2 a 1 pelo Bahia, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o Tricolor chegou à segunda derrota seguida no Brasileirão. Maxi Cuberas, auxiliar técnico do São Paulo, concedeu coletiva de imprensa após o duelo. Assista abaixo:

continua após a publicidade

Maxi Cuberas assumiu o lugar de Zubeldía no confronto (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Bahia domina, e São Paulo fica devendo

O Bahia começou o jogo com ímpeto contra o São Paulo, como se quisesse dar uma resposta ao torcedor depois da eliminação para o Internacional, pela Libertadores. Com mais posse de bola e presença no ataque, o Tricolor baiano foi dono das melhores oportunidades, a exemplo da cobrança de falta de Luciano Juba e do cabeceio perigoso de Ademir na área. O time paulista, por outro lado, só ameaçou uma vez, em boa transição da defesa para o ataque que terminou com finalização para fora de Ryan Francisco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A partir dos 31 minutos, o Bahia iniciou uma blitz contra o goleiro Rafael. Primeiro, Willian José exigiu grande defesa em cobrança de falta. No lance seguinte, o próprio atacante cabeceou com veneno na pequena área e Rafael apareceu de novo para defender à queima-roupa. Na sobra, Jean Lucas acertou a trave com o gol aberto à sua frente. Antes do final do primeiro tempo, o time baiano teve mais uma boa oportunidade em chute de Caio Alexandre de fora da área.

continua após a publicidade

O São Paulo iniciou o segundo tempo mais ativo e teve boa chance logo aos cinco minutos, em finalização de Enzo Diaz. O Bahia, no entanto, voltou a oferecer perigo e abriu o placar aos sete. Depois de roubada de bola na ponta esquerda, Erick Pulga tabelou com Jean Lucas e cruzou na medida para Willian José, que cabeceou bem para tirar do goleiro Rafael.

O Tricolor paulista subiu mais as linhas, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Marcos Felipe. Do outro lado, o Bahia encontrou mais espaços e criou chance cristalina com Erick Pulga, que perdeu um gol com Rafael já batido no lance, aos 22 minutos. Quatro minutos depois, Kayky mostrou que estava cheio de gás e sofreu pênalti de Enzo Diaz em sua primeira arrancada após entrar em campo. O artilheiro Willian José foi para a bola e não desperdiçou.

continua após a publicidade

Quando tudo parecia perdido para o São Paulo, Lucas Ferreira foi derrubado por Jean Lucas na área, aos 35 minutos. De início, Daronco mandou seguir, mas mudou de opinião ao ser chamado pelo VAR. Luciano cobrou forte, no meio do gol, e diminuiu.

A equipe paulista ensaiou a reação, roubou bolas no ataque, mas não conseguiu empatar. A chance mais clara na reta final foi em cabeceio de Arboleda por cima da meta.