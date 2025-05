Depois de dois jogos sem vencer e uma eliminação amarga na Libertadores, o Bahia reagiu na noite deste sábado (31) e bateu o São Paulo por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante Willian José marcou dois gols e foi o nome do jogo, enquanto Luciano descontou para os visitantes, que seguem em situação delicada na competição.

➡️Veja a tabela do Brasileirão

O resultado faz o Bahia dormir na 5ª posição, com 18 pontos, enquanto o São Paulo segue na parte de baixo da tabela, em 13º, com 12 pontos (pode perder uma posição a depender do jogo entre Vasco e Bragantino).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bahia domina, e São Paulo fica devendo

O Bahia começou o jogo com ímpeto contra o São Paulo, como se quisesse dar uma resposta ao torcedor depois da eliminação para o Internacional, pela Libertadores. Com mais posse de bola e presença no ataque, o Tricolor baiano foi dono das melhores oportunidades, a exemplo da cobrança de falta de Luciano Juba e do cabeceio perigoso de Ademir na área. O time paulista, por outro lado, só ameaçou uma vez, em boa transição da defesa para o ataque que terminou com finalização para fora de Ryan Francisco.

A partir dos 31 minutos, o Bahia iniciou uma blitz contra o goleiro Rafael. Primeiro, Willian José exigiu grande defesa em cobrança de falta. No lance seguinte, o próprio atacante cabeceou com veneno na pequena área e Rafael apareceu de novo para defender à queima-roupa. Na sobra, Jean Lucas acertou a trave com o gol aberto à sua frente. Antes do final do primeiro tempo, o time baiano teve mais uma boa oportunidade em chute de Caio Alexandre de fora da área.

Cedric e Erick Pulga disputam bola em Bahia x São Paulo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O São Paulo iniciou o segundo tempo mais ativo e teve boa chance logo aos cinco minutos, em finalização de Enzo Diaz. O Bahia, no entanto, voltou a oferecer perigo e abriu o placar aos sete. Depois de roubada de bola na ponta esquerda, Erick Pulga tabelou com Jean Lucas e cruzou na medida para Willian José, que cabeceou bem para tirar do goleiro Rafael.

continua após a publicidade

O Tricolor paulista subiu mais as linhas, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Marcos Felipe. Do outro lado, o Bahia encontrou mais espaços e criou chance cristalina com Erick Pulga, que perdeu um gol com Rafael já batido no lance, aos 22 minutos. Quatro minutos depois, Kayky mostrou que estava cheio de gás e sofreu pênalti de Enzo Diaz em sua primeira arrancada após entrar em campo. O artilheiro Willian José foi para a bola e não desperdiçou.

Willian José comemora gol contra o São Paulo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Quando tudo parecia perdido para o São Paulo, Lucas Ferreira foi derrubado por Jean Lucas na área, aos 35 minutos. De início, Daronco mandou seguir, mas mudou de opinião ao ser chamado pelo VAR. Luciano cobrou forte, no meio do gol, e diminuiu.

A equipe paulista ensaiou a reação, roubou bolas no ataque, mas não conseguiu empatar. A chance mais clara na reta final foi em cabeceio de Arboleda por cima da meta.

Bahia x São Paulo na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Próximos jogos

O Bahia agora muda a chave e volta as atenções para a Copa do Nordeste. Às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor visita o Confiança em jogo atrasado da quinta rodada para tentar assegurar a primeira colocação do grupo B. O time de Rogério Ceni já está classificado para as quartas de final.

Já o São Paulo só volta a campo no dia 12 de junho, após a Data Fifa, quando enfrenta o Vasco, no Morumbis. A partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão está marcada para as 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 SÃO PAULO

11ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 31/05/2025, às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Willian José, 7'/2ºT e 27'/2ºT (Bahia); Luciano, 39'/2ºT (São Paulo);

🟨 Cartões amarelos: Kayky (Bahia); Luciano e Rodriguinho (São Paulo);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 40.726;

💸 Renda: R$ 1.512.747,00.

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni) - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas) - Rafael; Cédric (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Wendell (Lucca); Pablo Maia (Rodriguinho), Bobadilla e Luciano; Enzo Diaz, Lucas Ferreira (Henrique) e Ryan Francisco.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS);

🖥️VAR: Rafael Traci (SC).