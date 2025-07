O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Red Bull Bragantino em jogo que acontece pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na TV Glovo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Tricolor chega com algumas novidades. Crespo abriu mão dos três volantes, muito pelo retorno de Luciano, suspenso na última partida, contra o Flamengo. E com a volta do camisa 10, o jogador retorna à titularidade como dupla de ataque de André Silva. Lucas Ferreira, que apresentou um quadro de dores no quadril na última semana, também volta.

Na defesa, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco chegam como trio de zaga. Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz são as escolhas para o meio de campo.

Quanto a desfalques, Crespo não conta com Lucas Moura ainda. Com uma lesão no joelho, o camisa 7 deve retornar somente quando estiver 100% recuperado. Ryan Francisco é outra baixa. O jogador se machucou no último treino, rompeu o LCA e passará por cirurgia. Calleri e Luiz Gustavo também estão fora.

O São Paulo vem de uma derrota para o Flamengo na última rodada do Brasileirão. O time está na 15ª rodada do Brasileiro e não vence há quatro jogos.

O Massa Bruta ocupa, atualmente, o terceiro lugar da tabela, com 26 pontos, enquanto o Tricolor está em 15° lugar, com apenas 12, e busca um salto na tabela para não se complicar nesta rodada.

Luciano retorna de suspensão e volta a ser opção para o ataque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do São Paulo

O São Paulo está escalado para enfrentar o Bragantino com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.