Matheus Alves desperta interesse do mercado, mas traça plano no São Paulo

Matheus Alves, destaque da base do São Paulo, tem chamado atenção de alguns times - inclusive do exterior -, mas tem plano com o Tricolor. Segundo adiantado pelo "UOL" e confirmado pelo Lance!, a prioridade é renovar com o clube.

As conversas ainda estão acontecendo, em busca de um comum acordo entre todas as partes - ou seja, tanto do lado do São Paulo quanto do staff do jogador. Atualmente, o contrato de Matheus Alves vai até janeiro de 2026, e mesmo com a sondagem de times da Europa e Arábia Saudita, o Tricolor segue como prioridade.

Embora ainda não exista uma proposta fechada ou um acordo definido, existem bons cenários para um "fico" do jogador. E ao que tudo indica, a ideia seria estender esse vínculo até 2028.

Matheus Alves foi campeão da Copinha e Copa do Brasil sub-20 pelo São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram/@matheusalvesn10/@monteirofoto)

Matheus Alves chama atenção do profissional do São Paulo

Matheus Alves foi destaque do São Paulo na Copa São Paulo do Futebol Júnior e logo entrou na mira do profissional do Tricolor. O jogador chegou a ser relacionado em alguns jogos no Campeonato Paulista, segue atraindo olhares de membros da comissão técnica do CT da Barra Funda.

O último jogo-treino do São Paulo foi um exemplo claro disso. Contra o São Bernardo, em atividade que aconteceu no final de semana, Matheus Alves foi um dos autores dos gols na vitória por 4 a 2. Além dele, Lucas Ferreira, Ryan Francisco e André Silva também marcaram.

O meia ainda joga algumas partidas com o time Sub-20, mas com a estreia do Campeonato Brasileiro e de outras competições se aproximando, existem cenários nos quais Matheus Alves comecem a ganhar mais minutos no elenco de Zubeldía.