Crias de Cotia se destacam novamente em semana de estreia no São Paulo

O São Paulo venceu no sábado (22) o São Bernardo no último jogo antes da estreia no Brasileirão, que acontece no dia 29, e teve algumas boas notícias na escalação. Zubeldía ganhou o reforço de Luis Gustavo, recuperado da fratura no pé, mas viu três dos seus principais jogadores da base marcarem gols, o que coloca, mais uma vez, as crias de Cotia como uma alternativa viável para o treinador nesta temporada.

Em 2024, Zubeldía já tinha à sua disposição nomes que brilharem nas categorias de base do clube e que desempenharam bem dentro de campo, como o ponta William Gomes, vendido no começo do ano para o Porto, de Portugal. Porém, uma das críticas da torcida ao seu trabalho foi justamente o baio aproveitamento dos atletas de Cotia no time principal. Agora, o argentino tem à sua disposição três boas alternativas no meio e ataque que podem ajudar o Tricolor na maratona de jogos desse primeiro semestre.

Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco marcaram os gols na segunda metade do amistoso, que teve dois tempos de 45 minutos. Nessa etapa final, o São Paulo venceu por 3 x 2. E a presença do trio marcando gols pela equipe não é uma novidade, já que lideraram as estatísticas ofensivas do sub-20 no ano passado, que terminou com os títulos de Copa do Brasil da categoria, além da Copinha, disputada no começo deste ano.

São Paulo venceu o São Bernardo em amistoso no MorumBis. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Os bons jogos do trio sob comando de Allan Barcellos credenciaram os jogadores à promoção ao time principal. No Paulistão, Zubeldía fez rodagem no time e os três puderam entrar em campo no estadual, com destaque para Ryan, que jogou quatro jogos e marcou um gol. Alves entrou em campo duas vezes e Lucas Ferreira em três oportunidades.

Por mais que os atletas não tenham um currículo de minutagem extenso, deixaram a impressão de que são peças a serem consideradas para a temporada. Em um calendário pesado que envolve Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, Zubeldía precisará seguir rodando o time e, em alguns casos, dar descanso às suas principais peças do setor, como Oscar, Lucas e Calleri. O centroavante argentino, aliás, segue se recuperando de lesão e não tem reestreia definida.

continua após a publicidade

Na montagem do time, Zubeldía tem encontrado alternativas com formações que variam de um 4-3-3 tradicional e um 4-2-3-1, como foi feito diante do São Bernardo. Nesses esquemas, Alves pode surgir como uma alternativa imediata de Oscar e parece estar à frente de Rodriguinho, outro meia formado em Cotia e que vem de uma temporada pouco usado pelo treinador.

No ataque, a concorrência se mostra mais pesada, já que André Silva tem dado conta do recado e substitui bem Calleri nas oportunidades que tem. Ryan Francisco atua na posição e dependerá mais do esquema usado pelo técnico para ter mais minutos. Já Lucas Ferreira, que atua pelos lados, já se mostrou disposto a variar o lado do campo e briga pela vaga de substituo de Lucas Moura junto com Ferreira, seu quase xará, e Erick.

Luiz Gustavo é mais um bom reforço

Na partida contra o São Bernardo, além dos testes com os jogadores da base, Luiz Gustavo foi mais um jogador que pôde aproveitar o amistoso para voltar a ser um nome forte no radar de Zubeldia. O volante esteve fora de combate desde o começo de janeiro, quando fraturou o pé nos treinamentos durante a pré-temporada nos EUA, e interrompeu uma boa sequência que viveu desde a temporada passada.

Luiz Gustavo retornou de lesão e atuou em amistoso do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O experiente volante foi um dos destaques do Tricolor no Brasileirão e ampliou seu contrato, que se encerraria no fim do ano passado. Nesta temporada, o setor de marcação do meio-campo no São Paulo poderia ter uma das concorrências mais fortes do elenco, principalmente pelo retorno de Pablo Maia de grave lesão e pelo bom desempenho de Alisson quando retornou também de ma lesão séria na reta final do ano passado.

Por outro lado, além da perda de Luiz Gustavo, Zubeldía voltou a perder Pablo Maia, que sofreu lesão muscular. Nesse período, Alisson conseguiu manter sua sequência e ganhou as companhias de Marcos Antônio e Bobadilla como principais alternativas.