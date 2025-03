Vai contratar? Entenda plano do São Paulo para janela de transferências ‘alternativa’

O São Paulo deve manter uma postura conservadora dentro dessa "nova" janela de transferências, vigente até o dia 11 de abril. Os times podem contratar novos jogadores desde que tenham jogado competições estaduais.

Desde o dia 10 de março, quando essa janela abriu, o Tricolor não se movimentou e a intenção é que siga assim. A única exceção foi a sondagem por Thiago Mendes, atualmente no Al-Rayyan. Porém, como o Lance! apurou, o time do Catar não pretende liberar o jogador até junho. Dessa forma, segue no radar, mas pensando somente em uma janela futura.

No mais, o São Paulo não deve buscar opções no mercado. O elenco atual supre as necessidades e alguns retornos, como Luiz Gustavo, ajudam com preocupações que antes existiam. Um exemplo claro foi o problema no meio-campo após a lesão de Pablo Maia, que precisou passar por cirurgia.

Naquele momento, Luiz Gustavo ainda estava lesionado, gerando dúvidas sobre possíveis reforços para a posição.

Recuperado, o problema para a posição alivia. Mas não somente por isso. O São Paulo e membros da diretoria já deixaram claro: o Tricolor só contratará em casos de extrema urgência e com ofertas muito boas e irrecusáveis, muito pensando na condição financeira do time no momento.

O elenco atual agrada e está formado visando competições como Brasileirão e Libertadores - sendo o continental um dos grandes focos da temporada.

São Paulo espera ofertas por atletas "esquecidos"

Se por um lado, o São Paulo não busca reforços, por outro, o time aguarda ofertas em cima de situações específicas do elenco. Luan e Liziero são as principais.

Justamente por conta dessa janela "especial", o São Paulo quis inscrever os jogadores no Paulista pensando em negociar. A dupla segue treinando no CT da Barra Funda, mas sem a intenção por parte da comissão técnica e da diretoria de serem reintegrados. O clube aguarda propostas.