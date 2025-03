São Paulo inicia preparação para maratona e aposta na força do MorumBis

O São Paulo retoma nesta segunda-feira (24) as atividades de treinamento com foco na estreia do Brasileirão, que acontece no próximo sábado (29) diante do Sport, no MorumBis. A partida é o pontapé inicial para uma maratona do elenco tricolor no mês de abril e que já é uma prévia do que o calendário brasileiro reserva para 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A partir do duelo contra o rubro-negro pernambucano no fim de semana, o São Paulo jogará mais oito jogos no mês de abril, que vão variar entre o próprio Brasileirão e confrontos da fase de grupos da Libertadores, além de um possível jogo extra da Copa Do Brasil. Isso porque competição de mata-mata ainda não teve sua terceira fase sorteada, mas a data-base dos jogos de ida é a semana do dia 30 de abril, o que pode aumentar ainda mais os deslocamentos do Tricolor neste próximo mês.

São Paulo aposta no fato casa para se sair bem na maratona de jogos em abril. (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Pela Libertadores, o São Paulo encara na estreia o Talleres, fora de casa, na Argentina, no dia 2 de abril. Na sequência, tem o Atlético Mineiro pelo nacional, mas ainda sem data exata porque o Brasileirão também não tem 100% das datas definidas. Depois, faz dois jogos em casa contra Allianza Lima, do Peru, e Cruzeiro. O mês segue com Botafogo (fora), clássico com o Santos (casa), Libertad (fora, pela Libertadores) e encerra contra o Ceará mais uma vez fora de casa.

continua após a publicidade

Com o calendário apertado e jogos dentro e fora do Brasil, o São Paulo deve fazer, no mínimo, sete deslocamentos para os duelos neste mês, isso sem considerar possíveis escolhas específicas de planejamento, como uma volta para a capital paulista mesmo com dois jogos seguidos fora de casa, De todos esses deslocamentos, o mais próximo é contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O mais ditante será contra o Allianza Lima, no Peru, que fica a mais de 4.300 km de distância.

➡️ Vai contratar? Entenda plano do São Paulo para janela de transferências ‘alternativa’

Força do MorumBis

Desses nove confrontos durante o mês de abril, cinco deles são fora de casa e quatro como mandante. O número pode igualar ou aumentar a diferença a depender do dia e da ordem de mando na Copa do Brasil. Fato é que o time de Luis Zubeldía precisará aproveitar bem as passagens pelo MorumBis para garantir pontos e manter o time em uma fase estável e confiante no próprio desempenho.

continua após a publicidade

No ano passado, apesar da queda de rendimento na reta final, o São Paulo teve um grande ano como mandante. No total, foram 34 partidas, entre jogos no MorumBis, Brasília e Campinas, e 20 vitórias conquistadas, além de oito empates e seis derrotas ao longo do ano. Isso dá um aproveitamento de 66,66% atuando ao lado de sua torcida, o que é um número positivo.

Desses jogos em casa, o Santos deve ser um adversário mais complicados, tanto pelo fator de ser um clássico quanto pela presença de Neymar, que melhorou o desempenho do time. Lesionado, há uma expectativa para que o craque volte a atuar em abril. No duelo pelo Paulistão, o camisa 10 ainda não tinha estreado pelo Peixe, mas o Tricolor fez uma partida ruim e perdeu de 3 a 1.