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Justiça condena São Paulo a pagar quase R$ 1 milhão a Ruan Tressoldi; entenda

Zagueiro, que defendeu o Tricolor por empréstimo em 2025, havia cobrado cerca de R$ 14 milhões por alegada negligência médica e valores não pagos

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
09/11/2026 17:05
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Ruan Tressoldi em jogo do São Paulo
Ruan Tressoldi quando atuava no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 992.669,45 ao zagueiro Ruan Tressoldi, atualmente no Atlético-MG. A decisão da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo foi proferida na última sexta-feira (6), após ação movida pelo jogador, que havia cobrado aproximadamente R$ 14 milhões do clube por questões relacionadas à sua passagem pelo Tricolor.

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A condenação inclui três parcelas de direitos de imagem que não teriam sido pagas, despesas médicas e indenização por danos morais. O valor total também considera juros e correção monetária. Ruan alegava negligência do departamento médico no tratamento de uma lesão no joelho direito e afirmava que havia sido escalado mesmo sem estar totalmente recuperado. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

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Entenda a ação movida por Ruan Tressoldi

Durante o processo, o zagueiro afirmou que sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e continuou atuando pelo São Paulo mesmo após relatar dores. Ele também questionou o tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP), alegando que o procedimento tinha caráter experimental na época e que não havia recebido o devido consentimento informado.

A Justiça reconheceu falhas do clube na condução do caso e fixou R$ 100 mil de indenização por danos morais. Também determinou o pagamento de R$ 540 mil referentes a três parcelas de direitos de imagem em aberto, entre abril e junho de 2025, além do ressarcimento de R$ 18.255 em despesas médico-hospitalares relacionadas à cirurgia realizada pelo atleta em Porto Alegre.

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São Paulo contestou as acusações

Na defesa, o São Paulo alegou que o jogador já apresentava alterações no joelho antes mesmo de chegar ao clube, identificadas nos exames admissionais. O Tricolor sustentou que o problema tinha origem degenerativa e não havia sido provocado por um trauma durante uma partida.

A Justiça também rejeitou parte dos pedidos apresentados pelo atleta. Entre eles, a alegação de fraude no contrato de imagem, que teria sido utilizado para mascarar parte do salário, e a cobrança relacionada à ausência de seguro desportivo obrigatório. Conforme os autos, o clube mantinha uma apólice vigente.

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Ruan Tressoldi chegou ao São Paulo por empréstimo do Sassuolo, da Itália, em agosto de 2024. O zagueiro disputou 23 partidas pelo Tricolor e deixou a equipe em junho de 2025. Depois, acertou com o Atlético-MG.

A decisão ainda pode ser contestada pelo São Paulo.

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