Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco: veja os percentuais de direitos no São Paulo

Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco têm se destacado como as principais revelações do São Paulo nesta temporada. Os três jogadores vêm ganhando espaço e a confiança da comissão técnica, com Lucas e Matheus, inclusive, se firmando entre os titulares.

Formados em Cotia, a base tricolor segue sendo uma formadora de talentos, tanto como alternativa para reforçar o elenco profissional quanto como estratégia para futuras negociações. No balanço orçamentário divulgado recentemente, o clube detalhou a porcentagem de direitos federativos que possui sobre seus atletas.

De acordo com o documento oficial, o São Paulo detém 80% dos direitos de Lucas Ferreira, 90% de Matheus Alves e 80% de Ryan Francisco.

Lucas Ferreira - 80% dos direitos

O São Paulo detém 80% dos direito federativos de Lucas Ferreira. Aos 19 anos, o jogador se tornou uma das peças de confiança da comissão técnica, sempre rendendo elogios por parte de Zubeldía publicamente. Hoje, o contrato de Lucas termina no final de 2028. O Tricolor estuda para renovar o vínculo do atleta.

Lucas Ferreira tem plano de renovação com o Tricolor (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Matheus Alves - 90% dos direitos

O Tricolor tem 90% dos direitos de Matheus Alves. No caso de Matheus, a estratégia do clube estava definida desde o começo. Recentemente, o São Paulo renovou com o meia até o final de 2028, após um acordo entre a diretoria e o atleta. Antes, o contrato era previsto até 2026.

Visto como promessa e revelado na base tricolor, o atleta chegou a entrar na mira de equipes da Europa e Arábia Saudita, mas o desejo desde o começo era permanecer no Tricolor.

Matheus Alves está se consolidando na titularidade (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ryan Francisco - 80% dos direitos

O São Paulo tem 80% dos direitos de Ryan Francisco. O jogador foi uma das grandes estrelas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistada pelo Tricolor neste ano. Ryan marcou dez gols e terminou como artilheiro isolado da competição. Nascido em 2006, tem uma multa rescisória que gira em torno dos R$ 374 milhões.