Porto contrata técnico que foi carrasco de Corinthians, Flamengo e São Paulo

O Porto contratou o argentino Martín Anselmi, de apenas 39 anos, como seu treinador pelos próximos dois anos e meio. Ao menos, é o tempo previsto no contrato assinado. O técnico substitui Vitor Bruno, demitido por maus resultados e problemas na gestão do elenco. O novo comandante do time português foi carrasco de gigantes do futebol brasileiro.

Anselmi foi treinador do Independiente del Valle, do Equador, entre maio de 2022 e dezembro de 2023, justamente seu primeiro trabalho como técnico principal de uma equipe profissional. E o argentino deixou sua marca logo na oportunidade inicial, com os títulos da Copa Sul-Americana, em 2022, e da Recopa Sul-Americana, no ano seguinte, ambos contra brasileiros.

Em outubro de 2022, o del Valle de Anselmi venceu o São Paulo por 2 a 0 na final da Copa Sul-Americana. Pouco mais de quatro meses depois, também superou o Flamengo na decisão da Recopa, por 6 a 4 no placar agregado. Além disso, os comandados do argentino ganharam do Corinthians nos dois confrontos válidos pela fase de grupos da Libertadores de 2023.

O ótimo trabalho com a equipe equatoriana levou Anselmi ao Cruz Azul, do México, onde passou o último ano. Agora, chega ao Porto com a missão de recuperar a equipe na temporada. Os portugueses ocupam a terceira posição no campeonato nacional, atrás de Sporting e Benfica. Na Liga Europa, a situação é ainda pior: o time é o 25º colocado na fase de liga, uma posição abaixo do corte de classificação para a próxima fase. Anselmi conta com a confiança do presidente André Villas-Boas.

- Temos muita esperança em você, temos certeza de que você é o líder de que precisávamos - disse o ex-treinador e atual mandatário do Porto durante a apresentação do novo técnico.

Porto vivia crise sob comando de Vitor Bruno

Com apenas seis meses no cargo, o Porto demitiu o técnico Vítor Bruno após derrotas consecutivas para Nacional e Gil Vicente no Campeonato Português. A passagem do treinador foi marcada pelo seu relacionamento difícil com os jogadores, em especial com o brasileiro Pepê, ex-Grêmio.

A gota d'água aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Gil Vicente, em duelo válido pela 18ª rodada da liga de Portugal. Na coletiva pós-jogo, o técnico culpou Pepê por sua ausência na partida.

- O Pepê não está aqui porque não quer.

Pepê, brasileiro ex-Grêmio, em ação pelo Porto (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

Após a declaração, o brasileiro criticou o técnico publicamente nas redes sociais.

- "O Pepê não está aqui porque não quer", diz o cara que me excluiu do treino por fazer gol na mini baliza com força, que mandou eu treinar a semana toda sozinho em volta do campo. Sempre fui honesto e sabia que não vinha passando por um momento bom e que precisava melhorar, mas nunca deixei de ser profissional e desrespeitar alguém ou o clube, como alguns dizem - escreveu.

- E é sujo da parte de alguns em que falar que eu não vi o jogo, sendo que assisti do começo ao fim com minha família e meus amigos. É mais fácil julgar do que ir atrás da verdade - completou.