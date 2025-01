Record atropela Globo com transmissão de São Paulo x Corinthians; veja números

A transmissão de São Paulo x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, rendeu bons números de audiência à Record no último domingo (26). Segundo dados do portal "Teleguiado", a emissora de Edir Macedo ultrapassou a Globo e alcançou a liderança entre as TVs abertas em São Paulo.

Com bola rolando, entre 19h30 e 21h29, a Record teve 14,9 pontos de média, contra 14,3 da Globo, que durante o horário do clássico exibiu os programas "Domingão" e "Fantástico". O pico de audiência de São Paulo x Corinthians aconteceu às 21h24, com 18 pontos.

No horário completo da transmissão do jogo na Record, desde às 18h, a emissora teve média de 13,1 pontos. A Globo, no mesmo período, marcou 13,3. A partida foi atrasada em uma hora por conta das fortes chuvas em São Paulo, que afetaram o gramado do Morumbis.

A transmissão da Record contou com narração de Cléber Machado e comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola. Paloma Tocci, Alexandre Oliveira e Duda Gonçalves atuaram nas reportagens à beira do gramado.

Vitória do São Paulo sobre o Corinthians

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Lucas (2) e Oscar marcaram para o Tricolor, enquanto Martínez diminuiu para os visitantes. Com o resultado, a equipe comandada por Zubeldía chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do grupo C. Já o time de Ramón Díaz permanece com nove, na segunda colocação da chave A, atrás do Mirassol.

