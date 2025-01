O São Paulo está prestes e negociar uma das suas principais joias reveladas pela base de Cotia nos últimos anos. William Gomes tem acerto com o Porto, de Portugal, e viaja nos próximos dias para assinar um contrato definitivo de cinco anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan. A saída do atacante, entretanto, implica na vinda antecipada do lateral esquerdo Wendell.

A diretoria do Tricolor entende que é viável negociar William Gomes visto que seu aproveitamento na equipe de Luis Zubeldía não tem sido tão constante. O ponta de 18 anos atuou em 16 jogos na temporada 2024 e marcou três gols, além de uma assistência.

Apesar do jogador ter recebido a aprovação da torcida, que pedia mais minutagem ao atleta neste ano, o São Paulo também precisa trabalhar com o cenário de vendas neste ano para atingir o cálculo estabelecido no orçamento de 2025, que aponta um superávit até dezembro de R$ 44,8 milhões. Os valores do negócio não foram revelados.

William Gomes atuou contra o Botafogo-SP pela abertura do Paulistão. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

William Gomes fez boas aparições em jogos importantes do São Paulo no ano passado. Contra o Botafogo, pela Libertadores, entrou de titular no confronto das quartas de final, mas não evitou a eliminação na competição. Sua última participação em gol pelo clube foi contra o Juventude, na penúltima rodada do Brasileirão. Deu uma assistência para o gol de Luciano na derrota por 2 x 1.

O jogador esteve com o Tricolor na pré-temporada nos EUA e integrou a parte do elenco que retornou antes ao Brasil para a estreia no Paulistão. Atuou durante todo o jogo no empate em 0 x 0 contra o Botafogo-SP.

Chegada de Wendell

O lateral de 31 anos já tinha assinado um pré-contrato com o São Paulo para se juntar ao time no meio do ano, após o fim do seu vínculo com a equipe portuguesa. O Lance! apurou que Wendell chegará na capital paulista entre terça e quarta-feira para formalizar o acordo com o Tricolor. Por ter conseguido a liberação antecipada, um novo contrato será assinado entre as partes justamente para ajustar o período do vínculo.

A participação de um atleta do São Paulo nas negociações com o Porto já vinha sendo discutida entre os dois clubes. Segundo apuração do Lance! na época, o lateral direito Moreira foi um nome ventilado, mas as negociações não caminharam. O Porto exigia uma compensação financeira para rescindir com o brasileiro antes do meio do ano.

Após o jogo duro dos portugueses, o São Paulo optou por sair da negociação e contar com Wendell apenas no meio da temporada. Porém, a relação entre os clubes voltou a esquentar quando o nome de William Gomes foi vinculado ao negócio.