O São Paulo pode ter novidade contra o Palmeiras na decisão pela semifinal do Campeonato Paulista que acontece nesta segunda (10). O time encara o rival no Allianz Parque. O confronto será às 21h45 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

A principal expectativa era quanto ao retorno de Luiz Gustavo. O jogador se recuperou de uma fratura no dedo do pé e deve ser relacionado. O jogador, que é substituto imediato de Pablo Maia, deve começar o confronto no banco de reservas.

Isso alivia o lado do Tricolor. Sem a Cria de Cotia, que volta somente no segundo semestre, Luiz Gustavo é o único nome que consegue exercer uma função parecida. O Lance! havia informado que desde os últimos treinamentos, Luiz Gustavo já estava em um processo de transição física.

continua após a publicidade

➡️Oscar compreende pressão sofrida pelo São Paulo, mas dispara: ‘Estamos melhores’

O Tricolor também conta com Alisson e Marcos Antônio para a posição. Mas quem mais se aproxima da função desempenhada por Pablo Maia é justamente Luiz Gustavo, e por isso, esta novidade pode traze um certo alívio para o lado do São Paulo.

Ruan também pode ser relacionado pelo São Paulo

O Tricolor teve outro alívio no departamento médico e mais uma novidade. O zagueiro Ruan se recuperou de uma lesão na coxa. Mesmo que não esteja entre os titulares, também pode pintar como opção para o banco do São Paulo.

continua após a publicidade