Lucas Moura tem sido uma peça fundamental no São Paulo ao transmitir confiança e ser um dos maiores impulsionadores da equipe na reta decisiva do Campeonato Paulista.

Líder e capitão do elenco tricolor, suas palavras antes da decisão contra o Novorizontino, pelas quartas de final, viralizaram e chamaram atenção, reforçando seu papel de referência dentro do grupo.

Nos bastidores do São Paulo, divulgados após a partida, o discurso do veterano ganhou destaque. Ele enfatizou a união do elenco e a importância de ter a oportunidade de decidir no Morumbis naquele momento, com o apoio da torcida, como os principais pontos de sua fala. Vale destacar que o jogo contra o Palmeiras, pela semifinal, será no Allianz Parque.

- É decisão, não tem margem para erro, rapaziada. Erramos o que tínhamos de errar, tropeçamos o que tínhamos de tropeçar, agora acabou. É decisão agora. 55 mil pessoas aqui pela gente, porque eles amam isso aqui (bate no escudo) e porque eles acreditam na gente. Então vamos fazer por merecer a classificação aqui - disse em um dos momentos do discurso no vestiário.

Isso tem se tornado algo frequente. Como um dos principais líderes do elenco tricolor, Lucas Moura tem sido um pilar de confiança e apoio para o grupo.

Mesmo nos momentos mais complicados da fase de grupos, ele se manteve como a voz do time em entrevistas e outras situações, equilibrando críticas quando necessário e oferecendo suporte tanto aos jogadores quanto à comissão técnica de Zubeldía, que enfrentou pressão em alguns momentos neste início de temporada.

Na reta decisiva que a equipe se enfrenta, Lucas Moura se tornou uma peça-chave fora de campo. Isto é, um dos grandes guias e uma das vozes motivadoras do Tricolor em um momento de tamanha importância.

Lucas Moura vive expectativa de convocação para Seleção (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Expectativa por convocação para Seleção

Lucas Moura apareceu na pré-lista de convocados para as próximas Eliminatórias da Copa do Mundo, elaborada por Dorival Júnior.

O jogador divide a relação com Alisson e Oscar. A confirmação oficial dos convocados que disputarão os próximos jogos da Seleção Brasileira será divulgada nesta quinta-feira (6).

Lucas é visto como um dos favoritos, tanto por sua experiência quanto pela liderança que exerce fora de campo. O jogador já havia sido convocado em setembro de 2024 para os confrontos contra Equador e Paraguai, marcando seu retorno à Seleção após seis anos.