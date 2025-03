Oscar compreende pressão sofrida pelo São Paulo, mas dispara: ‘Estamos melhores’

Oscar, em entrevista coletiva, falou sobre a pressão por resultados que o São Paulo chegou a sofrer na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor ficou cinco jogos sem vencer no estadual e enfrentou uma forte pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

O jogador reconheceu essa pressão, mas afirmou que o time está melhor e mais preparado para a decisão contra o Palmeiras, que acontece na segunda-feira (10). Para ele, os erros não foram individuais, mas sim do elenco como um todo.

- Acho que essa pressão que tivemos no meio do Paulista foi uma pressão que a gente mesmo trouxe para a gente. Lógico que quando você fica cinco jogos sem vencer normalmente num time grande tem pressão. Acho que deixamos de ganhar alguns jogos por erros não só individuais, mas erros coletivos dos jogadores, e depois nos últimos três jogos nos ajeitamos e estamos melhores como equipe. Acho que chegamos muito melhores preparados do que estávamos há cinco jogos - destacou Oscar.

Oscar reconheceu melhora no São Paulo (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Porém, Oscar afirmou que a confiança do elenco do São Paulo está melhor. De acordo com suas palavras, o time soube analisar os erros e conseguiu corrigi-los.

- Realmente, oscilamos um pouquinho durante a primeira fase do Paulista. Em alguns jogos sofremos alguns gols que depois analisamos e normalmente não podemos tomar esses gols. A gente, como equipe, estamos treinando bastante para resolver esses problemas e estarmos cada vez melhores como equipe, tanto defensiva quanto ofensivamente. Esperamos fazer uma grande partida - completou.

O São Paulo joga contra o Palmeiras na segunda, dia 10 de março, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.