Luan está próximo de retornar aos gramados. O volante viu sua rota no São Paulo mudar completamente ao longo do ano. No início da temporada, a previsão era de que ele não fizesse mais parte dos planos do clube.

Após o Campeonato Paulista, o cenário virou outro. Luan foi reintegrado ao elenco, mas ainda não reestreou. O Lance! apurou com pessoas próximas ao jogador como ocorreu o processo de reintegração e qual é a atual situação física do atleta.

Desde a lesão sofrida no passado, ainda com Rogério Ceni no comando do clube, Luan mantém um cuidado especial com a parte física. O autocuidado sempre fez parte da rotina do volante desde a base, mas se intensificou após esse período. Em 2022, ele passou por cirurgia no músculo adutor da coxa esquerda e só retornou aos gramados no ano seguinte.

O Lance! apurou que Luan treina em dois períodos do dia e conta com um preparador físico particular. Esse profissional o acompanha diariamente e esteve presente em diferentes fases da carreira do jogador.

Durante o período em que Luan atuou pelo Vitória, fontes do L! relataram que o preparador viajava com frequência para acompanhá-lo. A rotina do volante era focada apenas em treinar e jogar, sem qualquer outra atividade além disso.

A incerteza começou em seu retorno ao São Paulo, no início desta temporada. Luan e Liziero não estavam mais nos planos da comissão técnica. A intenção do clube era negociar a dupla, e os treinos aconteciam à parte. Mesmo que Luan se dedicasse nos trabalhos isolados, havia um diferencial.

Treinar com o restante do elenco é bem diferente em termos de intensidade, competitividade, cobrança e motivação. Luan também não participou da pré-temporada do São Paulo, e nem viajou com o grupo para os Estados Unidos no começo do ano.

Com o passar do tempo, o plano do Tricolor mudou. Luan foi chamado e informado que seria reintegrado.

O Lance! apurou que, mesmo com a mudança de ritmo, a adaptação foi rápida. Muito porque Luan vinha se condicionando fisicamente desde antes, o que facilitou a retomada. Atualmente, o volante está com o físico praticamente ideal e aguarda apenas o momento certo para ser relacionado novamente, o que não deve demorar.

O entendimento interno no São Paulo é de que a dedicação do jogador desde o período anterior foi fundamental para todo esse processo e isso é bem visto.

Qual o plano de Luan com o São Paulo?

O São Paulo mudou a rota de Luan no final de março. Desde o começo do ano, o jogador estava treinando no CT da Barra Funda, mas não chegou a entrar em campo nenhuma vez. O meia não estava nos planos da comissão e a intenção seria uma negociação. Como citado, a rota mudou completamente.

O Lance! apurou que agora os planos do próprio Luan são diferentes. A intenção do jogador é voltar a se consolidar no clube, sendo relacionado e agradando a comissão técnica.