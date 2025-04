O São Paulo divulgou o balanço orçamentário de 2024 e esclareceu todas as entradas, saídas e receitas da última temporada. Um dos principais tópicos diz respeito a quanto o clube arrecadou com a negociação e vendas de atletas.

No total, o Tricolor recebeu R$ 93,3 milhões com a venda de jogadores. Entre as negociações, a que mais rendeu aos cofres foi a de William Gomes ao Porto - com R$ 61,4 milhões.

Mesmo que o valor seja importante aos cofres do São Paulo, ficou um pouco abaixo do que foi visto na temporada 2023. No último ano, o clube arrecadou em vendas cerca de R$ 120,7 milhões. Ou seja, cerca de R$ 27,4 milhões a menos.

William Gomes foi um dos nomes que mais rendeu para o São Paulo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

São Paulo divulgou balanço com valor da dívida e déficits

O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida.

Outro número chamou atenção nos demonstrativos financeiros. Somando os resultados do time profissional e das categorias de base, o São Paulo registrou um prejuízo de R$ 72,8 milhões. Isso foi explicado no balanço.

O São Paulo arrecadou R$ 582,9 milhões apenas com o futebol. Ao detalhar os gastos com a equipe principal e com as Crias de Cotia, o montante chegou a R$ 655,7 milhões - o que justifica o déficit de quase R$ 73 milhões.