Em semana de estreia no {Campeonato Paulista}, o São Paulo tem pela frente uma partida extremamente decisiva para sua equipe sub-20. Diante do Criciúma, o Tricolor entra em campo na noite desta terça-feira (21) buscando uma vaga na grande final da competição após quatro edições desde o último título. Porém, o jogo de logo mais tem um roteiro bem mais complexo do que o peso da decisão e passa por uma maratona de partidas enfrentadas pelos principais nomes da categoria.

Na noite de segunda, o técnico da base Allan Barcellos viu quase metade do seu time titular entrar em campo pela equipe principal do São Paulo na estreia do Paulistão 2025, que aconteceu contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Por mais que a partida tenha sido pouco movimentada e tenha terminado 0 x 0, alguns dos principais nomes do elenco sub-20 vão disputar seu terceiro jogo em quatro dias.

No sábado, a base de Cotia eliminou o Cruzeiro pelas quartas de final da {Copinha} e garantiu vaga nas semis. Nesta segunda, 14 atletas foram relacionados para a partida do estadual e cinco deles entraram em campo. Todos eles com status de titular. Os volantes Hugo e Negrucci, o meia Matheus Alves e os atacantes Lucas Ferreira e Ryan Francisco estiveram em campo.

Ryan Francisco, joia da base do São Paulo, foi um dos jogadores do sub-20 que foi titular e atuou contra o Botafogo-SP

Ryan, artilheiro isolado da Copinha e maior goleador da base da equipe em 2024, ainda sofreu uma pancada na cabeça, o que gerou um corte e o obrigou a colocar uma touca de proteção. Entretanto, isso não irá atrapalhar o atacante no jogo de logo mais. Além do camisa nove, o volante Hugo também foi titular. Os demais entraram no decorrer da partida.

A minutagem dos jovens não foi tão significativa assim, foram pouco menos de 70 minutos em campo. Entretanto, o quinteto deve ser titular no jogo desta noite e precisou enfrentar dois deslocamentos além do necessário.

A equipe conseguiu sua classificação para as semifinais em Jaú. Porém, a partida contra o Criciúma será em Araraquara, cidade que fica no meio do caminho entre Jaú e Ribeirão Preto, onde o Tricolor atuou no Paulistão. Após a partida, o grupo da base precisou retornar ao local de concentração do sub-20 para jogar nesta terça. De Ribeirão a Araraquara são pouco mais de 90 km.

Uma boa preparação nas vésperas não garante resultado para nenhuma partida, mas não há como negar que as viagens dos atletas é um fator extra e que interfere na qualidade do sono e tempo de descanso para cada um dos nomes.

No fim da partida, Ryan Francisco admitiu o nervosismo de atuar pela primeira vez como titular, mas lembrou do acolhimento dos jogadores mais experientes do time que garantiu que já voltou sus atenções à semifinal da Copinha.

- Queria gradecer também aos jogadores foram muito importantes, o Sabino, Arboleda e, o Rafael, os caras mais experientes. Deram todo o apoio para a gente dar base. Só que agora é foco total no amanhã, na semifinal da Copa São Paulo - afirmou o artilheiro.

Além do jogo da Copinha, o São Paulo principal entra em campo na noite de quinta-feira, quando o restante do elenco que estava na pré-temporada poderá, enfim, retornar. No MorumBis, às 19h30, as duas esquipe duelam pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.