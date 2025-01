Rafael vê espaço para evolução do São Paulo, mas ressalta ‘jogo de entrega’ da equipe

O empate por 0 x 0 do São Paulo com o Botafogo-SP no Paulistão não foi uma partida de encher os olhos do torcedor ou que tenha indicado como o clube deve se comportar ao longo do estadual. Com um time misto que não chegou a treinar junto, a equipe foi pouco produtiva no ataque, mas contou com um adversário que não assustou com frequência a meta do goleiro Rafael.

O arqueiro, aliás, precisou fazer apenas duas intervenções no jogo. Uma no começo do segundo tempo e uma já nos acréscimos, quando também contou com a ajuda do zagueiro Sabino para cortar a bola quase em cima da linha. O goleiro do Tricolor ponderou o desempenho do time no jogo desta segunda-feira (20) e afirmou que ainda vê espaço para evolução no elenco.

- Hoje foi o primeiro jogo, tivemos pouco tempo de treinamento. Esse grupo nunca tinha treinado, os meninos do sub-20 chegaram hoje no hotel. Vale destacar a dedicação e empenho, não é fácil jogar contra o Botaogo-SP fora de casa. Fizemos um jogo de entrega, falta muita coisa, são poucos treinamentos - afirmou o jogador.

Rafael foi pouco exigido no gol do São Paulo na partida contra o Botafogo-SP. (fOTO: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Entretanto, Rafael lembrou que o São Paulo foi montado para a partida depois de uma separação do elenco principal e um "empréstimo" dos jovens da base, que definem vaga na final da {Copinha} contra o Criciúma já nesta terça-feira (21).

Além disso, o goleiro comentou sobre a maratona de jogos que o torcedor são-paulino pôde acompanhar nos últimos dias. No sábado, dia 18, o São Paulo elimina o Cruzeiro pela Copinha e chega na semifinal. No dia seguinte, o time principal entra em campo contra o Flamengo pelo segundo amistoso da FC Series, em Fort Lauderdale, na Flórida.

Pouco mais de 24 horas depois, o Tricolor enfrenta o Botafogo-SP pelo Paulistão com um time que envolve jogadores dos dois elencos.

- Vale ressaltar que tivemos praticamente três times jogando em dois dias, em dois lugares diferentes, e fizemos boas apresentações. Ressaltar a força do grupo, sabemos que vamos continuar nossa preparação e buscar nossos objetivos - completou.

Agora, o São Paulo volta a campo na noite de quinta-feira (23). Dessa vez, com seu elenco principal completo e com chances de Zubeldía testar aquilo que entende como o time ideal para esse começo de temporada. O jogo será contra o Guarani, às 19h30, no MorumBis.