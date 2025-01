Cuberas elogia reforços da base após empate: ‘Uma partida não define a situação’

Após comandar o São Paulo no empate por 0 x 0 na noite segunda, o auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas, falou sobre sua interpretação do que foi jogo e reforçou o discurso de bom desempenho dos jogadores da base na partida.

O argentino escalou dois titulares do sub-20 na partida do estadual, Ryan Francisco e Hugo Leonardo. A tendência é que a dupla saia do sub-20 e seja aproveitada no elenco principal ao longo de 2025. Na coletiva, o auxiliar falou sobre a responsabilidade que é vestir a camisa do São Paulo e passar a representar a instituição dentro de campo.

- Representar uma equipe tão grande tem que ter paciência, tem que saber chegar, acompanhar os jovens, o Zubeldía tem muito claro isto. Faz muito tempo que está trabalhando e estreou muitos jovens. Prepará-los para quando tiver a chance, estejam bem. Hoje colocamos os garotos, falamos com eles, dissemos para aproveitar as possibilidades, foi uma linda oportunidade, aproveitaram, foram bem. Mas como falamos, uma partida não define a situação do jogador - disse.

Maxi Cuberas comandou a equipe do São Paulo contra o Botafogo-SP pela estreia do Paulistão. Foto: Thiago Calil/AGIF

O treinador listou alguns dos nomes de jovens jogadores do elenco e que também desempenharam têm espaço para se desenvolver ainda mais. Além dos nomes sub-20, o São Paulo tinha entre os relacionados jogadores com idade baixa, mas que já treinam no profissional e desde então lutam por um espião de protagonistas no campo.

- Tem que seguir lutando, trabalhando, melhorando. Já precisam passar a página e pensar na partida de amanhã, porque estão fazendo um bom campeonato. E temos jovens, como Rodriguinho, William, Moreira, Patryck... Há jovens, porque o clube trabalha bem. Mas tem que ter paciência, para que quando os jovens tiverem chances, possam se consolidar no time principal - completou o treinador.

Zubeldía e toda a delegação do São Paulo retornaram ao Brasil ainda na madrugada, o que dará pouco tempo de treinamento para os principais atletas. Porém, o auxiliar técnico reforçou que, apenas com as chegadas dos outros jogadores, a moral do clube melhora e começa a surtir efeito em campo.

- Com respeito ao jogo que vem, vamos estar unificando o plantel. Podemos já trabalhar e tomar decisões para ver qual equipe iniciará. Teremos todos os jogadores, por isso vamos jogo a jogo. A ideia é continuar preparando, como no amistoso de ontem, o importante é que não tivemos lesionados. Esta é uma preocupação em início de temporada. Os amistosos foram bem, o jogo de hoje saiu bem, e a partir do próximo dia vamos tomar as decisões - finalizou.

A bola rola para São Paulo x Guarani às 19h30 no MorumBis e os são-paulinos torcerão ara ver a estreia de Oscar no seu retorno ao São Paulo e de Enzo Díaz, contratado para a lateral esquerda e que desempenhou bem nos amistosos nos EUA.