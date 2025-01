Time misto do São Paulo faz estreia sonolenta no Paulista e empata com o Botafogo-SP

O São Paulo fez sua estreia no {Campeonato Paulista} diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e levou a campo um time misto, com jogadores que voltaram antecipadamente da pré-temporada e jovens da base. A mistura de elencos com pouco entrosamento seguiu a lógica e o resultado em campo não inspirou. Um empate por 0 x 0 com pouca emoção.

A área técnica também não estava sendo comandada pelo seu principal responsável. Zubeldía retornou nesta segunda (20) com o elenco dos EUA, enquanto seu auxiliar Maxi Cuberas ficou encarregado pela equipe que atuou no estadual. O treinador até tentou levar a campo um time que misturasse juventude e experiência, e atletas que já vinham em ritmo de jogo com outros ainda "frios" após o período de férias.

O placar deu ao Tricolor seu primeiro ponto no campeonato. A equipe é a segunda colocada com um jogo a menos no Grupo C, que tem o líder Noroeste com quatro pontos em dois jogos, Novorizontino com um ponto somado e o Água Santa na lanterna sem marcar ainda.

Como foi a partida

O jogo teve um baixo nível técnico e foi sonolento na maior parte do tempo. Entretanto, pensando no "malabarismo" que o Tricolor precisou fazer para conseguir atuar no estadual enquanto o profissional e o sub-20 tinham outros compromissos do calendário, o ponto conquistado fora de casa não é de se jogar fora.

Botafogo-SP e São Paulo empatam sem gols em jogo sonolento em Ribeirão Preto. Foto: Thiago Calil/AGIF

Mas nem a agitação de Cuberas no banco de reservas em alguns momentos do jogo chacoalhou o São Paulo em campo e deu ao Tricolor um ritmo mais intenso. Jovens promessas da base foram usadas em parte do jogo para dar o gás necessário no setor ofensivo, enquanto a defesa foi formada totalmente por atletas do time principal.

Ryan Francisco, Hugo Leonardo, Lucas Ferreira e Matheus Alves foram os nomes do sub-20 que deram uma "pausa" no ritmo da Copinha e ganharam minutagem no profissional. Nenhum deles inspirou na partida, mas cumpriram com o papel de serem os nomes mais preparados fisicamente para compensar uma parte do elenco engatando seus primeiros jogos na temporada.

O onze inicial foi a campo e depois modificado pelas substituições não treino junto em nenhum momentos. Apenas os atletas que retornaram dos EUA treinaram juntos, enquanto os sub-20 encontram a delegação no hotel na concentração.

Vale ressaltar que dos objetivos da partida foi cumprido, que era contar com os jovens de Cotia sem os desgastar para a semifinal da Copinha, que acontece já nesta terça-feira (21), às 17h30, contra o Criciúma. O quarteto que esteve em campo deve ser titular na partida.

O placar sem gols reflete a falta de criatividade do setor de ataque, mas também uma defesa que pouco sofreu com as investidas do Botafogo. Rafael fez boa defesa em finalização de Douglas Baggio no segundo tempo. Depois disso, o time de Ribeirão teve duas chegadas perigosas já nos acréscimos. Sabino afastou uma das bolas quase em cima da linha e evitou o gol que poderia decretar a derrota.

William Gomes fez partida discreta e teve uma chance clara para finalizar na partida. (Foto: Thiago Calil/AGIF)

William Gomes, que apesar da idade sub-20 já atua com o profissional desde o fim de 2023, foi titular ao longo dos 90 minutos, mas teve poucas chances claras para finalizar. Em boa jogada individual aos 30 da primeira etapa, driblou a zaga do Botafogo e bateu por cima da meta de João Carlos. Rodriguinho, mais um garoto formado em Cotia e que já atua no principal, não teve bom desempenho na partida.

O São Paulo volta a entrar em campo diante do Guarani na próxima quinta-feira (23), quando fará, enfim, a estreia do time principal e completo do Tricolor. Zubeldía já estará no banco e poderá colocar em campo suas melhores peças. O Botafogo-SP visita o Noroeste, em Bauru, também na quinta-feira.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 SÃO PAULO

2ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Cruz, Ribeiro Preto, São Paulo

🥅 Gols: --

🟨 Cartões amarelos:

🔴 Cartão vermelho:

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael, Moreira, Sabino, Arboleda e Ferraresi; Santi Longo, Hugo e Rodriguinho; Henrique Carmo, William Gomes e Ryan Francisco.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Marcio Zanardi)

João Carlos, Jeferson, Edson, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Toró, Silvinho e Pablo Thomaz.