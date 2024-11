Após o empresário e agente de futebol Wagner Ribeiro disparar críticas ao técnico do São Paulo Luis Zubeldía, o lateral João Moreira, cria da base são-paulina, se pronunciou sobre o caso. Seu nome foi citado na publicação de Ribeiro ao afirmar que o atleta teria má relação com o técnico argentino por ter pouco espaço no clube e que o lateral chegou a ser humilhado pelo treinador.

Pouco tempo depois da publicação feita nas redes sociais de Wagner Ribeiro, João Moreira se pronunciou em sua conta pessoal do Instagram afirmando que não é agenciado pelo empresário e, portanto, ele não responde pela sua carreira. Em seguida, prestou apoio à comissão técnica do São Paulo comandada por Luis Zubeldía.

Última partida de Moreira foi contra o Palmeiras, em agosto. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Na publicação feita por Ribeiro, o agente chama Luis Zubeldía de palhaço e afirma que o argentino tem problemas de relação com funcionários do clube no CT da Barra Funda e até com jogadores mais jovens do elenco. Por enquanto, nem o clube e nem o técnico se posicionaram oficialmente sobre o ocorrido.

O jogador de 20 anos nascido surgiu como um destaque da base são-paulina em Cotia e foi integrado ao elenco profissional ainda com 17 anos, em 2022. Porém, na temporada passada sofreu uma lesão séria no joelho que necessitou de cirurgia. Desde então, retornou com pouco espaço no elenco Tricolor.

Sob o comando de Zubeldía, Moreira soma seis jogos. O último deles foi disputado no dia 18 de agosto, em clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Na temporada, atuou em 11 jogos, somando 641 minutos em campo neste tempo, com uma assistência.