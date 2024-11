Zubeldía comemora vaga na Libertadores e elogia reação do São Paulo em casa

Luis Zubeldía estreou como técnico do São Paulo em abril de 2024 justamente em uma partida de Copa Libertadores. Agora, sete meses após o início do trabalho, garantiu vaga na próxima edição da competição e poderá comandar o Tricolor desde antes do início do torneio. Após o empate contra o Atlético-MG neste sábado (23) em casa, o técnico argentino comemorou a classificação do seu elenco para o campeonato internacional.

- Com esse ponto entramos na pré-Libertadores. Isso é bom para o clube. Eu quero o São Paulo jogando as copas internacionais, porque sinto que pode ser um ano bom do São Paulo na Libertadores 2025 - destacou em coletiva.

Zubeldía ressaltou que o time teve uma boa postura ao longo do primeiro tempo após sofrer um revés de 2 x 0 antes dos 20 minutos de jogo, mas concordou que a equipe viveu momentos de oscilações dentro da partida, o que impediu uma reação que avançasse para a virada no placar.

- São sensações opostas porque, por um lado, temos que valorizar o empate. Após termos começado mal, chegamos ao empate de forma merecida, jogando um bom futebol, ofensivo e em blocos e criando situações de ataque. Mas depois disso jogamos mais 45 minutos e não conseguimos sair com os três pontos. A equipe rival montou um bloco com marcação individual e fez troca de jogadores para fortalecer essa marcação. Então não é fácil - disse.

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía. (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

No segundo tempo, o treinador argentino promoveu mudanças, mas admitiu que as trocas não foram o suficiente para alterar o panorama do jogo, principalmente porque entrou com atletas não sustentavam todas as características táticas para o que a situação pedia.

- No segundo tempo, trocamos um pouco as características e não éramos os mesmos. O jogo pedia uma coisa, mas as características que colocamos não eram as mesmas, tinha um outro tipo de característica. Creio que fizemos um primeiro tempo bom e um segundo tempo onde não criamos mais situações. O rival só teve três chutes [no gol] no total e nós tivemos mais - completou.