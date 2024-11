Diante do Atlético-MG, o atacante William Gomes voltou a entrar em campo com a camisa do São Paulo e a torcida tricolor pôde voltar a ver o jovem atacante em ação na reta final de temporada. Após surgir e demonstrar um bom futebol em um recorte de 2024, perdeu espaço e não entrava em campo desde o dia 5 de outubro, no confronto contra o Cuiabá. A entrada do jogador já é uma sinalização de que ele ter mais minutos na temporada 2025.

O técnico Luis Zubeldía falou sobre a atuação do jogador na entrevista coletiva pós jogo. O treinador argentino elogiou a participação de William nos quase 15 minutos que esteve em campo e afirmou passou a usar o atacante de forma mais centralizada após a saída de André Silva, autor do gol de empate na noite.

William Gomes em jogo entre São Paulo e Atlético-MG. Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Para o próximo ano, se depender da relação do treinador e do atacante, as participações de William Gomes devem ser mais constantes na temporada.

- Sem dúvidas que ele vai ter mais espaço em 2025 se ele seguir trabalhando. Já tivemos uma conversa sobre isso. Eu costumo revelar jogadores jovens. Os dois laterais que atuam pelo Inter, Bernabei e Aguirre, estrearam [no profissional] comigo, mesmo sendo bem jovens - lembrou Zubeldía ao falar da experiência com outros nomes que saíram da base.

E o principal motivo para a pouca minutagem de William no São Paulo após uma sequência de participações em jogos importantes, como aconteceu na fase em que o Tricolor brigava por vagas nas semis da Copa do Brasil e Libertadores, é justamente a pressão que é colocada em cima do clube, segundo Zubeldía.

- Eu gosto de dar espaço aos jovens, mas o São Paulo tem uma camisa muito pesada. Porém, no caso dele, já sei que posso apostar nele no ano que vem. Foi o seu primeiro passo, e agora será o mais difícil - completou.

Com a possibilidade de atuar pelas pontas ou mais centralizado, como foi visto em alguns minutos do duelo contra o Galo no MorumBis, Zubeldía explicou que as principais características exploradas no atleta são os ataques aos espaços vazios na defesa, valorizando a boa explosão apresentada pelo jogador.

Neste período sem entrar em campo pelo Tricolor, o jovem esteve junto a seleção sub-20 para a disputa de jogos em Datas Fifa. No último amistoso do período, contra o Vasco sub-20, Gomes marcou um dos gols na goleada por 9 x 0 contra a base do time carioca.

Neste ano, o São Paulo ainda terá compromissos com Juventude, Grêmio e encerra o ano com o Botafogo. Com a vaga no G7 garantida, o que leva o Tricolor, no mínimo, a uma pré-Libertadores, há uma tendência para que Gomes surja entre os relacionados e entre em campo com o time.