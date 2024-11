São Paulo: Wagner Ribeiro detona Zubeldía: ‘parece um palhaço’

O empresário Wagner Ribeiro, representante do lateral-direito Moreira, não poupou críticas ao técnico do São Paulo, Luis Zubeldía. Segundo ele, o treinador argentino tem limitado as oportunidades do jovem jogador, afastando e até humilhando o atleta em diversas ocasiões.

continua após a publicidade

➡️ André Silva vive boa fase, marca gols decisivos e vira sombra para Calleri

Nas redes sociais, Wagner Ribeiro ressaltou a falta de oportunidades para Moreira e classificou as atitudes de Zubeldía como injustas. Além disso, o agente mencionou que o treinador tem promovido situações desconfortáveis com outros jogadores e até membros da comissão técnica.

Essa crítica de Wagner Ribeiro coloca ainda mais pressão sobre Zubeldía, que já enfrenta desafios dentro e fora de campo.

Moreira comemora gol marcado contra a Universidad Católica (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Revelado no CT de Cotia, Moreira estreou pelo time profissional do São Paulo em 2022, com apenas 17 anos. Porém, uma grave lesão no joelho e uma cirurgia afastaram o jogador dos gramados por boa parte de 2023. Ainda assim, no início de 2024, Moreira teve algumas chances na equipe. Ele se destacou em partidas importantes, como na Supercopa do Brasil, mas os problemas físicos atrapalharam sua sequência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com Zubeldía no comando, a situação piorou drasticamente. A participação do lateral de 20 anos caiu vertiginosamente: em 46 jogos do São Paulo sob a direção do argentino, Moreira atuou em apenas seis. Seu último jogo foi contra o Palmeiras, em 18 de agosto, e desde então, o jovem está há mais de três meses sem entrar em campo. Na temporada 2024, ele acumula 11 jogos, somando 641 minutos em campo neste ano, com uma assistência.

Confira o desabafo de Wagner Ribeiro:

Veja abaixo os benefícios do Zubeldía que mais parece um palhaço vestido:

— Afastou e humilhou o atleta da seleção portuguesa Moreira.

— Humilhou médico no gramado do CT por causa da lesão do atleta.

— Afastou e humilhou 5 jogadores durante o treino no CT ameaçando mandá-los de volta a Cotia.

TRATA-SE DE MUITAS INJUSTIÇAS de um treinador que não ganhou NADA no SPFC.

Manter o SÃO PAULO no G8-Libertadores é obrigação.

Saudades do Telê, Muricy e Cilinho.”