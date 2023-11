Com um elenco forte para 2024, o São Paulo também espera convencer Lucas Moura, cujo contrato com o clube se encerra no fim do ano, que vale a pena permanecer no Morumbi. O jogador nunca disputou uma Libertadores na carreira, e sonha com a conquista continental. Um time de qualidade para a disputa dos principais títulos do continente seria o principal argumento do clube na busca por um acordo de renovação com o craque da camisa 7.